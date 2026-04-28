Arriba el dia mirall de l'eclipsi de sol: per què és important el 29 d'abril?

Aquest dimecres 29 d'abril no és un dia més. És el “dia mirall” de l'esperat eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. El recorregut que farà l'astre rei serà pràcticament idèntic al que farà a l'estiu, convertint-se en el moment perfecte per planificar l'observació d'un emocionant fenomen que no es produïa a la península Ibèrica des de fa més de mig segle.
Per què es produeix un “dia mirall”?
L'explicació científica del fenomen de l'anomenat “dia mirall” resideix en la simetria solar respecte al solstici d'estiu. El 21 de juny és el dia més llarg de l'any, i les dates que es troben a la mateixa distància temporal d'aquest punt comparteixen una posició solar molt similar al cel.
Tenint en compte que el 29 d'abril i el 12 d'agost se situen a 52 dies de distància del solstici, l'altura i la trajectòria del disc solar seran gairebé coincidents. Aquest fet permet preveure amb una precisió matemàtica on es trobarà el sol en el moment de la totalitat d'aquí a pocs mesos.
Triar bé el lloc d'observació amb antelació és important perquè un eclipsi total és un esdeveniment breu, que dura tot just uns pocs minuts. Qualsevol obstacle a l'horitzó, com ara un edifici, una muntanya o fins i tot un arbre frondós, pot arruïnar l'experiència. Convertir el 29 d'abril com a “assaig general” serveix precisament per comprovar si el punt escollit està lliure d'interferències.
De fet, en el mateix web especial de la Generalitat, es pot consultar un mapa interactiu on marca les denominades zones d'ombra, aquells punts de la franja de totalitat on no es podrà veure.
On i quan es podrà veure l'eclipsi?
La franja de totalitat se situa en el terç sud del Principat. Concretament, un triangle amb vèrtexs a Vilanova i la Geltrú (Garraf), Almacelles (Segrià) i Alcanar (Montsià). Això sí, mentre a les Terres de l'Ebre arribarà al minut i mig en zones de Ponent com Lleida no passarà dels 30 segons.
A continuació, una vintena de localitats on es podrà veure un enfosquiment del 100%:
- Alcanar (Montsià)
- L'Aldea (Baix Ebre)
- Altafulla (Tarragonès)
- L'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
- Amposta (Montsià)
- Les Borges Blanques (les Garrigues)
- Camarles (Baix Ebre)
- Cambrils (Baix Camp)
- Constantí (Tarragonès)
- Gandesa (Terra Alta)
- Lleida (Segrià)
- Montbrió del Camp (Baix Camp)
- Móra la Nova (Ribera d'Ebre)
- Reus (Baix Camp)
- Salou (Tarragonès)
- Santa Bàrbara (Montsià)
- Tarragona (Tarragonès)
- Torredembarra (Tarragonès)
- Valls (Alt Camp)
- El Vendrell (Baix Penedès)
Al conjunt dels Països Catalans, aquesta franja de totalitat inclou tant les illes Balears com les Pitiüses, les comarques de Castelló i part de València, així com el sud de la Franja de Ponent.
Bona part del Principat assolirà un 99% d'enfosquiment, mentre que les comarques gironines, el Pirineu i la Catalunya Nord “només” serà del 98.
L’eclipsi es produirà al vespre, entre les 19.30 h i les 21.00 h, en funció de la ubicació.