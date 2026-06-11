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Societat

Les entitats socials reclamen ampliar el termini de la regularització de migrants

  • La cua de persones a l'interior de La Farga, on es calcula atendre a diari més de 1.500 usuaris -

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Publicat el 11 de juny de 2026 a les 13:53

Les entitats socials han reclamat al govern espanyol que allargui, com a mínim, tres setmanes el termini del procés de regularització extraordinària, que en aquests moments acaba el 30 de juny. Justifiquen la seva petició amb què les persones estrangeres en una situació més vulnerable puguin arribar-hi a temps. El tercer sector argumenta que la “manca d’informació clara durant les primeres setmanes ha dificultat l’inici del procés i ha generat confusió sobre els tràmits i la documentació necessària”.

També adverteixen que, tot i la mobilització de recursos per part de les diferents administracions -des de l'espanyola fins a la barcelonina-, hi ha col·lectius amb “greus dificultats” per accedir-hi, com persones sense casa, joves extutelats, treballadores de la llar internes o persones amb discapacitat. A més, alerta de la bretxa digital i barreres lingüístiques, entre altres.

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