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Societat

Interrompuda la circulació de trens de l'R2 nord i l'R11 entre Granollers i Sant Celoni per un atropellament

  • Una noia pujant en un Rodalies -

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Publicat el 11 de juny de 2026 a les 14:15

La circulació de trens de les línies R2 nord i R11 de Rodalies es troba interrompuda entre Granollers i Sant Celoni a causa d'un atropellament. L'incident ha tingut lloc poc abans de les dues de la tarda a l'altura de l'estació de Cardedeu. Fins al punt s'hi ha desplaçat els serveis d'emergències i també els Mossos d'Esquadra. S'està treballant per normalitzar el servei tan aviat com sigui possible.

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