Interrompuda la circulació de trens de l'R2 nord i l'R11 entre Granollers i Sant Celoni per un atropellament

La circulació de trens de les línies R2 nord i R11 de Rodalies es troba interrompuda entre Granollers i Sant Celoni a causa d'un atropellament. L'incident ha tingut lloc poc abans de les dues de la tarda a l'altura de l'estació de Cardedeu. Fins al punt s'hi ha desplaçat els serveis d'emergències i també els Mossos d'Esquadra. S'està treballant per normalitzar el servei tan aviat com sigui possible.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAdif es querella contra Siemens per la tercera caiguda en pocs mesos del centre de control de Rodalies Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n