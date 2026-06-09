Adif es querella contra Siemens per la tercera caiguda en pocs mesos del centre de control de Rodalies

En plena visita del Papa, la xarxa de Rodalies ha caigut en dues ocasions, una al matí i l'altra a primera hora de la tarda. Tot plegat després de sengles avaries informàtiques del centre de control centralitzat d'Adif. L'empresa estatal, que ha aconseguit superar la incidència, ha anunciat que iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'una infraestructura renovada de manera integral el 2017.
L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable “d’una situació que afecta milers d’usuaris”. Segons el departament del ministre Óscar Puente, no és la primera vegada que Siemens falla en la gestió d’aquest centre de control, i per la situació és “injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable”.
Posteriorment, el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per emprendre una acció legal contra Siemens. "Es vol escollir la que tingui més utilitat per reclamar a la companyia la intolerable caiguda", han explicat en un comunicat.
Cinc caigudes, tres de recents
El centre de Control de Trànsit Centralitzat, ubicat a l'estació de França, és l'equivalent a una torre de control de la xarxa de Rodalies. Des d'allà, es decideix quins trens passen, per quina via i en quin horari. Una informació que es comunica als maquinistes, però també al centre que Renfe té al Clot.
Els primers cinc anys després de la remodelació va funcionar sense problemes. Tanmateix, tot es va començar a torçar el setembre de 2022. Una actualització del software de matinada va provocar que els discs durs -el hardware- quedessin danyats. La incidència va provocar “l'incident més greu de la xarxa de Rodalies”, ja que durant més de tres hores ni un sol tren es va poder moure. De fet, fins al migdia, no es va començar a recuperar les circulacions, amb grans retards i cancel·lacions.
Des d'Adif es va considerar aquest incident absolutament excepcional -van assegurar que aquesta modificació del sistema s'havia fet en “sense problema en 2.700 sistemes de 57 països”-, però igualment van optar per crear un segon centre que actués com a bessó d'emergència a l'estació de Sants.
No va ser fins al juliol de 2025, en ple pols laboral per intentar frenar el traspàs de Rodalies a Catalunya, que el sistema va tornar a caure i ho va fer en dues ocasions consecutives. El mateix que va passar el 26 de gener, en plena crisi ferroviària, així com el dimarts 3 de febrer.
La cinquena avaria, la tercera aquest 2026, ha arribat en plena visita del Papa i Adif ha anunciat una querella contra la multinacional.
Ara bé, hi ha mancances evidents. El codi de conducta es troba fora del reglament i, per tant, les multes no queden blindades legalment. Això suposa que si es recorren davant els tribunals, probablement acabin quedant en res. Una solució per evitar que els diputats ultres esquivin les sancions econòmiques és introduir el codi de conducta dins el reglament i això és en el que treballen el PSC, Junts i ERC, segons va avançar El Periódico i ha pogut confirmar Nació. La reforma, que també ha d'incloure més precisió en les sancions, s'hauria de votar al ple abans que acabi el curs polític, també per evitar la coincidència amb el nou cicle electoral.
Avaries del centre de Control de Trànsit Centralitzat
- Anys 2010 - 2013: el sistema va patir quatre caigudes en aquest període. Ni Adif ni l'Estat van explicar-ne les causes.
- Any 2013: arran de la cinquena caiguda del sistema en pocs anys, Adif va decidir finalment substituir el proveïdor tecnològic Telvent per Siemens.
- 21 de maig de 2015: el sistema va fallar en l'última caiguda abans de la renovació del sistema, per una actualització del software.
- 9 de setembre de 2022: una actualització del software va provocar una caiguda total del hardware durant més de tres hores.
- 18 de juliol de 2025: doble caiguda del sistema en ple pols laboral pel traspàs de Rodalies.
- 26 de gener de 2026: doble caiguda del sistema durant diversos minuts. Adif ho va atribuir a una actualització del software.
- 3 de febrer de 2026: doble caiguda del sistema durant diversos minuts
- 9 de juny de 2026: doble caiguda del sistema durant 30 i 20 minuts, respectivament, en plena visita del Papa.
Tornen a prometre el sistema més modern d'Europa
El president d'Adif, després de l'avaria del 26 de gener, va assegurar que Siemens va reconèixer l'error i “va posar a treballar els seus tècnics les 24 hores del dia perquè no hi hagués més problemes”. Tanmateix, el 3 de febrer es va repetir una doble incidència. Quedava lluny la promesa del secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, de disposar “del sistema de senyalització ferroviari més modern que hi ha a Europa”.
De fet, no és la primera vegada que es produeix una declaració grandiloqüent. Cal retrocedir el 17 de juliol de 2017 -just un mes abans dels atemptats i en ple compte enrere pel referèndum de l'1-O- quan es va inaugurar la remodelació de la instal·lació amb una inversió de 7 milions d'euros. Es pretenia solucionar un problema endèmic que havia provocat fins a cinc caigudes des del 2010 i que va suposar un canvi en el proveïdor tecnològic.
L'aleshores ministre Íñigo de la Serna (PP) va assegurar que incorporava la “tecnologia més avantguardista” i que la instal·lació esdevenia no només “la millor de l'Estat” sinó una de les millors -literalment va dir “de lo mejorcito”- d'Europa. A l'acte hi va participar Josep Rull -actual president del Parlament i aleshores conseller de Territori- que, malgrat celebrar la millora de les instal·lacions, va recordar que “la inversió s'havia fet per reacció i no per anticipació”, ja que el centre havia patit un greu col·lapse dos anys abans. Talment com si fos un oracle, Rull va advertir que “més enllà de modernitzar el cervell de la xarxa, era imprescindible que el govern espanyol executés les inversions pendents en la infraestructura per garantir la fiabilitat del servei de Rodalies”. Unes declaracions fetes fa 8 mesos, 6 mesos i 17 dies.