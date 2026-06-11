Barcelona va rebre amb entusiasme el papa Lleó XIV. Les autoritats el van acollir a l'aeroport del Part abans de dirigir-se al centre de la ciutat, envoltat d'un gran dispositiu de seguretat. La primera parada va ser la Catedral de Barcelona, on va saludar els fidels i va dedicar uns moments d'oració. A la tarda, es va traslladar a Montjuïc, escenari de la solemne missa multitudinària, on va reunir milers de persones en un ambient de fe i celebració. Durant la segona jornada a Barcelona, Lleó XIV va visitar la presó de Brians 1, l'abadia de Montserrat i l'església de Sant Agustí i va culminar amb una solemne missa a la Sagrada Família, on va beneir la Torre de Jesucrist. La visita del Papa quedarà marcada com un esdeveniment històric a la ciutat.
Les millors imatges de la visita del Papa a Catalunya
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 11 de juny de 2026 a les 13:41
- El Papa Lleó XIV en arribar a l'Aeroport Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat -
- Hugo Fernández
- Lleó XIV, amb el cardenal Omella, a l'aeroport del Prat. -
- Hugo Fernández
- Lleó XIV, amb Salvador Illa, a l'aeroport del Prat. -
- Hugo Fernández
- Fortes mesures de seguretat a l'Aeroport de Barcelona -
- Hugo Fernández
- El papa Lleó XIV sortint de la catedral de Barcelona amb l'arquebisbe Omella -
- Alberto Paredes / Europa Press
- Ambient a les immedicacions a l'Estadi Olímpic durant la vigília, oficiada pel Papa Lleó XIV -
- Hugo Fernández
- Ambient a les immedicacions a l'Estadi Olímpic durant la vigília de pregària, oficiada pel Papa Lleó XIV -
- Hugo Fernández
- Ambient a les immedicacions a l'Estadi Olímpic durant la vigília de pregària, oficiada pel Papa Lleó XIV -
- Hugo Fernández
- Ambient a les immedicacions a l'Estadi Olímpic durant la vigília, oficiada pel Papa Lleó XIV -
- Hugo Fernández
- Ambient a les immedicacions a l'Estadi Olímpic durant la vigília, oficiada pel Papa Lleó XIV -
- Hugo Fernández
- El Papa Lleó XIV en arribar a l'Estadi Olímpic -
- Hugo Fernández
- El Papa Lleó XIV en arribar a la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys -
- David Zorrakino/Europa Press
- Un castell durant la vigília de pregària -
- David Zorrakino/Europa Press
- El Papa Lleó XIV abraça una nena en arribar a la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, -
- David Zorrakino/Europa Press
- Desenes de persones durant la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic -
- David Zorrakino/Europa Press
- El Papa Lleó XIV durant la visita al centre penitenciari Brians 1 -
- Alejandro García / EFE / Pool
- El Papa Lleó XIV a Montserrat -
- ALberto Paredes
- El Papa Lleó XIV a Montserrat -
- Alberto Paredes / Europa Press
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Hugo Fernández
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Kike Rincón / Europa Press
- Lleó XIV beneeix la torre de Jesucrist -
- Hugo Fernández
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Hugo Fernández
- La torre de Jesucrist il·luminada -
- Hugo Fernández
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Hugo Fernández
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Alberto Paredes / Europa Press
- Un moment durant solemne missa a la Sagrada Família -
- Hugo Fernández
- Lleó XIV s'acomiada de Barcelona -
- Kike Rincón / Europa Press
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