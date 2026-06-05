Agenda del cap de setmana a Ponent: 6 i 7 de juny

Festival Marrameu celebra deu anys omplint Torrelameu de teatre i imaginació
Torrelameu es convertirà un any més en la capital de les arts escèniques familiars amb una nova edició del Festival Marrameu. La cita arriba enguany al seu desè aniversari amb una programació que reunirà catorze companyies professionals procedents de diversos punts del territori. Durant dos dies, els carrers i espais del municipi acolliran espectacles de teatre, titelles, circ, contacontes i instal·lacions de joc. Entre les companyies participants destaquen Festuc Teatre, Xip Xap, Zum Zum Teatre, Teatre al Detall i Txema Muñoz. El festival manté la seva aposta per apropar la cultura als més petits i a les famílies en un entorn de proximitat. La programació es repartirà entre diferents punts emblemàtics del poble. L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les propostes culturals familiars de referència a les terres de Lleida.
FiraBell aposta per unir tradició i innovació a Bellcaire d'Urgell
Bellcaire d'Urgell celebrarà la desena edició de FiraBell, la fira dedicada al comerç, la indústria, l'artesania i els productes de proximitat. L'esdeveniment tornarà a convertir-se en un aparador del potencial econòmic i social del municipi. El programa combinarà les activitats tradicionals amb propostes vinculades a les noves tecnologies i la innovació. Entre les novetats hi haurà demostracions de robòtica, intel·ligència artificial i drons aplicats al sector agrícola. La fira també inclourà degustacions gastronòmiques, mercat artesanal i exhibicions d'arts i oficis tradicionals. Els visitants podran gaudir de propostes lúdiques com una tirolina gegant, un rocòdrom i jocs d'aigua. Amb entrada gratuïta, FiraBell es consolida com una de les cites destacades del calendari firal de la Noguera.
Juneda i Ivars d'Urgell es vesteixen de festa aquest cap de setmana
Juneda tornarà a reivindicar una de les seves tradicions gastronòmiques més arrelades amb la celebració de la 48a edició del Concurs de Cassoles de Tros. La cita reunirà desenes de colles que competiran elaborant aquest plat emblemàtic de la cuina popular lleidatana. Paral·lelament, Ivars d'Urgell viurà la seva Festa Major amb quatre dies plens d'activitats per a tots els públics. El programa inclou concerts, actes tradicionals, cercaviles, sardanes, espectacles familiars i propostes gastronòmiques. Entre els plats forts hi ha les actuacions de Suu, La Coixinera i La Selvatana. Tampoc hi faltaran la Diada Gegantera, els focs artificials i la popular Xeringada Remullada. Ambdues celebracions esperen una elevada participació i tornaran a convertir-se en punts de trobada per als veïns i visitants de la comarca.