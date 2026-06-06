El forn del Pla d'Urgell que només obre dues tardes a la setmana i amb servei per encàrrec

Obrir dues tardes a la setmana i vendre només amb servei per encàrrec. Aquesta va ser l'aposta que el forn Santa Maria de Bellvís (Pla d'Urgell) va decidir fer fa mig any per trencar amb la visió del professional lligat al treball nocturn i el desgast físic. Es tracta d'un model de negoci que suposa una revolució del sector de la fleca artesanal i que permet tenir un horari conciliador tant per a la propietària, l'Èrika Garcia, com pels clients.
Des del mes de desembre de l'any passat, Garcia regenta el forn de nova creació seguint una estratègia que defuig dels horaris extrems i ajusta la producció a la demanda real del client evitant el malbaratament. La propietària va apostar per aquest model després de participar en la primera edició del curs de forner impulsat pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell per frenar la pèrdua progressiva de forns de pa a la comarca i incentivar el relleu generacional d'aquests negocis, així com l'obertura de nous establiments.
Pel que fa al model de negoci, es tracta d'una tendència cada vegada més present en entorns urbans, com Barcelona. L'objectiu d'aquesta politòloga és fer compatible la seva feina habitual amb l'afició al món del pa i la pastisseria. D'aquesta manera, l'establiment únicament obre les tardes de dijous i divendres i els dissabtes al matí amb servei segons demanda.
Precisament, tenir una previsió de les vendes permet a Garcia guanyar flexibilitat horària i treballar amb jornades compatibles amb la vida familiar. "La idea d'obrir un forn en horari de tarda va ser agosarada, però la resposta ha estat immediata", ha explicat Garcia, qui ha destacat que els veïns del municipi "agraeixen trobar obert l'establiment després d'anar a buscar la canalla a l'escola o de gaudir d'un temps d'oci a la plaça". Tant és així que Garcia ha iniciat un projecte d'ampliació de l'obrador, que actualment consta d'un microforn monofàsic en un espai reduït.
El forn de pa Santa Maria està especialitzat en pans de massa mare amb fermentacions llargues d'entre 16 i 24 hores. Elabora vuit varietats de pans, a banda de coques de recapte. Garcia treballa amb farina de proximitat obtinguda a l'Urgell, a la farinera Segarra de Maldà i la farinera Roca d'Agramunt, mentre que l'oli d'oliva dels productes prové de la comarca de les Garrigues i la Noguera. De la mateixa manera, utilitza sal de les salines de Vilanova de la Sal (Noguera).
La propietària del forn Santa Maria ha destacat l'interès dels clients pel seu producte de quilòmetre zero. "En un moment social en què la fabricació de pa és ràpida, explosiva i amb conservants, la sensació que tinc és que la gent té ganes de consumir un bon producte", ha conclòs.
Impuls de formació per garantir el servei
L'Èrika Garcia va ser una de les 12 participants en la primera edició del curs de forners impulsat pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell, el qual ha ofert 80 hores de formació teòrica i pràctica entorn l'elaboració de pa i brioixeria artesana a càrrec de professorat del Gremi de Forners de Lleida.
Precisament, és en aquesta formació on Garcia va descobrir el nou model de negoci que adapta la professió a la realitat quotidiana actual. A banda del projecte impulsat a Bellvís, una segona alumna també té en marxa un projecte al municipi de Torregrossa, mentre que una tercera iniciativa veurà la llum al municipi de Bell-lloc d'Urgell pròximament. El tècnic de desenvolupament local de l'ens comarcal, Roger Riu, valora aquest resultat com "un gran èxit".
En els darrers anys, la comarca del Pla d'Urgell ha vist tancar 12 forns de pa i actualment només en queden 18, amb la previsió que en tres anys, uns tres establiments tanquin per jubilació. Riu considera les fleques com un dels serveis més importants als municipis, sobretot els més petits, i ha valorat la falta d'aquests negocis com "un problema greu". En aquest sentit, el consell comarcal preveu fer un seguiment de les fleques que estiguin a punt de tancar per promoure el relleu generacional amb alumnes del curs.