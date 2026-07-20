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El 40è aniversari de l’agermanament de l’estat de Califòrnia amb Catalunya i els Amics de Gaspar de Portolà (II)

Societat

El 8 de febrer de 1983 el president dels EUA, Ronald Reagan, va acceptar la “Presidència d’Honor dels Amics de Gaspar de Portolà”

  • Visita oficial al Governador de Califòrnia dels Amics de Gaspar de Portolà -
  • Francesc Sanuy, conseller de Comerç i Turisme davant el Governador George Deukmejian -
  • Lliurament del títol de president d’honor al governador de Califòrnia -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 09:16
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 09:21

3. S.M. Joan Carles I i l’Honor. Mr. Ronald Reagan accepten la Presidència d’Honor dels Amics de Gaspar de Portolà. 

Atès que en Gaspar de Portolà fou el primer governador de Califòrnia, i d’acord amb el president Joan Oró, és perquè  vaig escriure una carta a S.M. El Rei, demanant-li si volia acceptar d’ésser el nostre “President d’Honor” per tal de facilitar les relacions històriques entre Catalunya i Califòrnia. I efectivament, el 27 de novembre de 1981, vam rebre una carta del Palau de la Zarzuela, manifestant que S.M. Joan Carles I havia acceptat la Presidència d’Honor dels  Amics de Gaspar de Portolà. 

I gràcies a les gestions de l’Ambaixador dels EUA a Madrid, l’Honor. Mr. TerenceToddman, que l’any 1981 va venir a Balaguer en l’homenatge a Gaspar de Portolà, el 8 de febrer de 1983 Ronald Reagan, president dels EUA, va acceptar la “Presidència d’Honor dels Amics de Gaspar de Portolà” als EUA. 

4. Presentació dels Amics de Gaspar de Portolà davant del Governador de Califòrnia (1983) 

Atès que els dos caps d’Estat havien acceptat la Presidència Honor dels Amics de Gaspar de Portolà, tant a Espanya com als EUA, el president Dr. Joan Oró des de Houston (Texas), va escriure una carta al mateix Governador de Califòrnia demanant-liuna visita per tal d’atorgar-li el títol de “Vicepresident d’Honor dels Amis de Gaspar de Portolà” a Califòrnia, el qual va acceptar. 

Aleshores, el president Dr. Joan Oró va organitzar el viatge de presentació dels Amics de Gaspar de Portolà a Califòrnia, acompanyats de membres del Govern de la Generalitat i altres autoritats i amics, i davant l’Honor.  Mr. George Deukmejian, Governador de Califòrnia, per haver acceptat la Vicepresidència d’Honor dels Amics de Gaspar de Portolà a Califòrnia. I justament, el dia 3 maig de 1983, va tenir lloc aquella important visita a Sacramento. 

Efectivament, aquella memorable visita ens va permetre la presentació institucional de Catalunya davant les diverses autoritats, institucions i entitats de l’Estat de Califòrnia

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