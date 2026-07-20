Lleida, única demarcació on cauen les hipoteques amb un descens del 4,4%

Lleida va ser l’única demarcació catalana on va disminuir la signatura d’hipoteques sobre habitatge durant el mes de maig. Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), es van formalitzar 284 hipoteques, un 4,4% menys que en el mateix mes de l’any passat.
A diferència de Lleida, la resta de demarcacions van registrar increments. Girona va liderar el creixement percentual, amb 868 hipoteques (+16,4%), seguida de Barcelona, amb 5.521 operacions (+9,3%), i Tarragona, amb 864 (+7,6%).
Pel que fa a l’import dels préstecs, les hipoteques signades a Lleida van tenir un capital mitjà de 138.968 euros, només per davant de Tarragona (136.472 euros) i molt per sota de Barcelona (220.463 euros) i Girona (177.167 euros).
En el conjunt de Catalunya, durant el maig es van constituir 7.537 hipoteques sobre habitatge, un 9,3% més que un any abans. Es tracta de la segona xifra més elevada per a un mes de maig des del 2010, només superada per la registrada el 2022, quan es van fregar les 8.300 operacions.
El capital mitjà prestat va superar per primera vegada els 200.000 euros en un mes de maig, amb un increment interanual de l’11,6%, mentre que el volum total dels préstecs hipotecaris va arribar als 1.528 milions d’euros, un 22% més que l’any anterior.
Malgrat aquesta evolució positiva al conjunt del país, les dades continuen molt allunyades de les registrades abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, quan Catalunya superava les 20.000 hipoteques mensuals durant els mesos de maig dels anys 2005 i 2006.
En l’àmbit estatal, el nombre d’hipoteques sobre habitatge es va mantenir pràcticament estable. Al maig es van signar 42.213 operacions, un 0,1% menys que un any abans. El tipus d’interès mitjà es va situar en el 2,98%, amb un termini mitjà d’amortització de 25 anys. El 60,9% de les hipoteques es van constituir a tipus fix i el 39,1% a tipus variable.