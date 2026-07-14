La compravenda d’habitatges cau un 6% a Lleida amb un fort retrocés de l’obra nova

La compravenda d’habitatges va registrar un descens del 6,07% a les comarques de Lleida durant el mes de maig en comparació amb el mateix període de l’any passat, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La demarcació va experimentar una caiguda lleugerament més intensa que la mitjana catalana (-5,6%), en un context de desacceleració del mercat immobiliari.
El retrocés es va produir tant en el mercat d’obra nova com en el de segona mà. Les operacions d’habitatges nous van disminuir un 9,59% respecte al maig del 2025, una davallada només superada per Tarragona, que va registrar un desplom del 36,64%. Per la seva banda, les compravendes d’habitatges usats també van retrocedir a Lleida, amb una baixada del 4,72%.
A diferència de Barcelona, l’única demarcació catalana on les operacions d’obra nova van créixer, Lleida es va situar entre els territoris on aquest segment del mercat va perdre força. En el conjunt de Catalunya, les compravendes d’habitatges nous pràcticament es van mantenir estables, amb un lleuger increment del 0,78%, mentre que les de segona mà van caure un 7,14%.
La tendència negativa també es va estendre a la resta del país. Barcelona va registrar una disminució interanual del 5,68%, Girona del 5,64% i Tarragona del 5,36%, fet que confirma una frenada generalitzada de l’activitat immobiliària durant el mes de maig.
En el conjunt de Catalunya es van formalitzar 8.927 compravendes d’habitatges, un 5,6% menys que un any abans, si bé la xifra representa un augment de l’1,33% respecte a l’abril. A escala estatal, les operacions van baixar un 7,3%, fins a les 56.462, encadenant el cinquè descens interanual consecutiu.