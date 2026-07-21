Més de 6.000 estrangers amb dret a vot podran participar a les municipals de Lleida

La ciutat de Lleida compta amb més de 6.000 residents estrangers amb dret a vot a les eleccions municipals, una xifra que representa entre el 5% i el 9% del cens electoral. Tot i això, moltes d’aquestes persones no acaben exercint aquest dret per manca d’informació o per les dificultats burocràtiques que comporta la inscripció al cens, especialment en el cas dels ciutadans de països extracomunitaris.
Així ho constata un informe del CIEMEN, que calcula que a Catalunya hi ha 508.412 potencials votants estrangers procedents de 39 països. Els col·lectius més nombrosos són els de Colòmbia, Itàlia, Romania, Perú i França.
L’estudi també assenyala que diversos municipis del Segrià presenten una elevada proporció de població estrangera sense dret a vot. La Portella supera el 30%, mentre que Aitona i la Granja d’Escarp es troben per sobre del 25%.
El president del CIEMEN, David Minoves, considera una “anomalia democràtica” que moltes persones que viuen, treballen i paguen impostos a Catalunya no puguin participar en les eleccions municipals. Per la seva banda, la coordinadora de l’informe, Gemma Pinyol-Jiménez, destaca que moltes persones amb dret a vot desconeixen que el poden exercir.