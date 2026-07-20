Els productors de pistatxo de Ponent reivindiquen el potencial del cultiu amb una jornada tècnica

Els productors de pistatxo de les comarques de Ponent han celebrat aquest dilluns a Verdú una jornada tècnica amb l’objectiu de donar més visibilitat a aquest cultiu i incentivar-ne tant la producció com el consum. La trobada ha reunit prop d’un centenar de professionals del sector agrari, interessats a conèixer les oportunitats que ofereix un conreu que, malgrat la seva implantació encara limitada, es presenta com una alternativa per diversificar les explotacions.
Els primers pistatxers es van introduir a Ponent fa dècades, però el seu desenvolupament no va començar a agafar embranzida fins als darrers anys. Actualment, els productors agrupats sota la marca Pistatxos de Ponent gestionen unes 700 hectàrees de cultiu, aproximadament 250 de les quals es concentren a la comarca de l’Urgell.
Segons el productor Ramon Boleda, el pistatxo desperta novament l’interès dels agricultors arran de les dificultats que travessen sectors tradicionals com la vinya o la fruita dolça. Tot i els entrebancs viscuts en els últims anys, considera que es tracta d’un cultiu amb bones perspectives econòmiques i recorregut de futur.
Precisament, un dels episodis que va frenar l’expansió del pistatxo va ser la ruptura, fa dos anys, dels acords entre una setantena de productors i el grup Borges. Els pagesos van decidir posar fi als contractes en considerar que la remuneració que rebien no cobria les expectatives del sector. Per a Boleda, aquella situació va generar incertesa entre agricultors que valoraven incorporar aquest conreu, tot i que assegura que ara molts tornen a estudiar aquesta possibilitat.
La jornada ha combinat ponències tècniques amb visites sobre el terreny. Entre els continguts abordats hi ha hagut l’evolució del mercat internacional del pistatxo, els processos de transformació i comercialització del producte i les particularitats del seu cultiu a les condicions climàtiques de Ponent. L’activitat ha estat impulsada per Pistatxos de Ponent, amb la col·laboració d’Unió de Pagesos.
Els productors també treballen en la primera edició de la Fira del Pistatxo de Ponent, prevista per a finals d’any a Verdú. La iniciativa pretén promocionar elaboracions gastronòmiques fetes amb aquest fruit sec i consolidar un espai de difusió dels productes de proximitat vinculats al pistatxo.
En aquest sentit, Boleda ha defensat la necessitat de potenciar el consum de la producció local. Tot i reconèixer que els Estats Units han contribuït decisivament a popularitzar aquest fruit sec, considera que ara és el moment de posar en valor la producció de Lleida. “Volem que els consumidors apostin pels pistatxos produïts aquí, aprofitant la qualitat i la proximitat del nostre producte”, ha afirmat.