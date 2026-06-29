La pressió de la gran distribució enfonsa els preus de la fruita de pinyol, segons Afrucat

La campanya de fruita de pinyol ha començat amb tensions en els preus en origen. Afrucat, l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, assegura que el principal motiu no és una falta de consum, sinó la pressió que exerceixen les grans cadenes de distribució europees, sobretot als mercats d’Alemanya i d’altres països del centre i l’est d’Europa.
Segons la patronal, les promocions intensives amb fruita de calibres petits estan provocant una baixada de cotitzacions que afecta directament els productors. Aquesta situació coincideix amb una campanya en què la comercialització funciona amb normalitat, especialment afavorida per les altes temperatures a Europa, que incrementen el consum de fruita fresca.
La competència grega afegeix més tensió al mercat
A la pressió de les distribuïdores s’hi suma també l’augment de l’oferta procedent de Grècia, que aquesta temporada ha entrat al mercat amb més producció i preus més baixos. Afrucat considera que aquesta combinació ha generat un escenari de competència que està limitant el valor que rep el productor.
Tot i això, l’entitat manté una previsió més positiva per a les pròximes setmanes. L’entrada de les varietats de mitja temporada, amb peces de major qualitat i més calibre, podria permetre una millora gradual dels preus en origen.
Afrucat veu un possible canvi de tendència durant la campanya
El director general d’Afrucat, Manel Simon, considera que el sector es troba en un moment determinant. Segons explica, si el mercat manté un funcionament estable, la segona part de la campanya hauria de permetre recuperar part del valor perdut.
Simon defensa que el problema actual no és la venda de la fruita ni l’excés d’estocs. També descarta que hi hagi un gran solapament entre zones productores, ja que Múrcia ja ha finalitzat la campanya i Extremadura està a punt d’acabar-la. Per Afrucat, el conflicte està en com es reparteix el valor econòmic dins de la cadena alimentària.
El sector reclama més protecció per als agricultors
Davant aquesta situació, Afrucat torna a reclamar una regulació europea més contundent contra les pràctiques comercials que considera abusives. L’organització considera insuficient la normativa actual i aposta per una futura Llei de la Cadena Alimentària Europea que impedeixi operacions per sota del cost de producció.
La patronal defensa que, en un context de mercat actiu i amb una oferta limitada, els agricultors no haurien d’assumir la major part de la pressió sobre els preus.