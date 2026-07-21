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La Segarra estrenarà al setembre un nou bus entre Guissona i Cervera

Societat

El Departament de Territori aportarà uns 215.000 euros anuals al servei

  • Presentació de la nova línia de bus entre Guissona i Cervera que ha tingut lloc al consistori de Guissona

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 08:07

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica posarà en marxa al setembre una nova línia regular d’autobús entre Guissona i Cervera per millorar la mobilitat a la Segarra. La línia 502 oferirà dotze expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, amb una freqüència d’un autobús cada hora.

El trajecte unirà els dos municipis en uns 22 minuts i també donarà servei a Tarroja de Segarra i Torrefeta, on la parada serà a demanda. A més, la nova connexió facilitarà els enllaços amb els trens de Rodalies a l’estació de Cervera.

La directora de Transports i Mobilitat, Susi López, ha destacat que la iniciativa reforça les connexions de transport públic i facilitarà els desplaçaments per motius laborals, educatius i administratius. El servei estarà integrat dins les tarifes de l’ATM de Lleida i serà operat per La Hispano Igualadina.

 

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