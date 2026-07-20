Detingut un jove de 19 anys per la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'arrest s'ha produït a primera hora de la tarda al mateix municipi, dos dies després que la víctima fos localitzada sense vida en un camp de panís als afores del poble. La investigació continua oberta i el cas es troba sota secret de sumari.
La víctima, Dolors Agustí, havia sortit de casa dissabte cap a les 19.40 hores per passejar el seu gos, en un recorregut habitual per una zona agrícola propera al municipi. En veure que no tornava, la família va alertar els Mossos d'Esquadra cap a les 22.45 hores, mentre l'Ajuntament coordinava una recerca amb la col·laboració de diversos veïns. Poc abans de la mitjanit, un dels participants en la batuda va trobar el cos en un camp de panís situat al costat d'un camí i molt a prop de la carretera LP-7041, en direcció a Aitona.
Les primeres comprovacions van confirmar que la dona presentava una profunda ferida al coll i altres indicis compatibles amb una mort violenta, fet que va portar els Mossos a activar la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Els investigadors treballen per reconstruir els últims moviments de la víctima i determinar les circumstàncies exactes del crim.
La detenció del jove de 19 anys suposa el primer pas rellevant en la investigació, si bé els Mossos no han facilitat més informació sobre el possible mòbil dels fets ni sobre la relació que podia existir entre l'arrestat i la víctima. Les diligències continuen obertes sota la supervisió del jutjat instructor.