La veïna de Soses trobada morta tenia una ferida al coll

Soses viu hores de consternació després de la mort violenta d’una veïna de 75 anys, Dolors Agustí, el cos de la qual va ser localitzat la nit de dissabte en un camp de panís situat als afores del municipi. La víctima presentava una profunda ferida al coll, una lesió que apunta clarament a una mort criminal i que ha situat la investigació en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra.
La dona havia sortit de casa cap a les 19.40 hores per passejar el seu gos, un recorregut habitual per una zona agrícola molt propera al poble. Quan passava l’estona i no tornava, la preocupació va créixer entre els familiars. L’animal, de fet, va aparèixer sol al nucli urbà, fet que inicialment va motivar un avís municipal per intentar localitzar-ne el propietari.
En comprovar que la Dolors continuava desapareguda, la família va presentar la denúncia als Mossos d’Esquadra a les 22.45 hores. Paral·lelament, l’Ajuntament va coordinar una recerca amb la participació de diversos veïns. Va ser un d’ells qui, abans de la mitjanit, va trobar el cos entre els camps de panís.
Les primeres comprovacions van revelar que la víctima tenia una important ferida al coll, així com altres indicis compatibles amb una agressió violenta. Aquestes evidències van fer que el cas fos assumit immediatament pels investigadors especialitzats en homicidis, que treballen per reconstruir les últimes hores de la dona i determinar qui hi ha darrere del crim.
L’escenari on es va produir la troballa és una zona agrícola situada a tocar de la carretera LP-7041, en direcció a Aitona, molt freqüentada tant per veïns que hi passegen com per vehicles que circulen diàriament per aquesta via.