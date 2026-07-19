Troben una dona morta de forma violenta a Soses, al Segrià

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d’una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels volts de les 22.45 hores d'aquest dissabte es va rebre un avís en el qual s’informava de la desaparició d’una dona a la localitat de Soses.\r\n\r\nImmediatament, es va iniciar la recerca de la persona, que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d’Esquadra desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d’una mort amb indicis de violència.\r\n\r\nLa Divisió d'Investigació Criminal de la regió policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets, que estan sota secret de sumari.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn home intenta cremar la casa de la seva exparella i el seu fill menor a Tossa de Mar\r\n\r\n