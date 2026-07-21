El detingut per la mort de la veïna de Soses no passarà avui a disposició judicial

El jove de 18 anys detingut per la mort d’una veïna de 75 anys de Soses (Segrià), no passarà a disposició judicial aquest dimarts, segons han apuntat els Mossos d’Esquadra.
Per tant, la previsió és que no ho faci almenys fins dimecres, una vegada hagin finalitzat els interrogatoris policials per mirar d’aclarir els motius que el van portar a matar dissabte al vespre aquesta veïna que havia sortit a passejar el gos.
L’Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, que serà enterrada aquest dimarts, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar. Així mateix, també es demana que s’actuï amb la “sensibilitat i la responsabilitat que la situació mereix”.
La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit, quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després es va trobar el seu cadàver, amb signes evidents d’haver patit una mort violenta, en un camp de panís a tocar de la carretera LP-7041, just a la rotonda d’entrada al municipi de Soses, venint des d’Aitona.
Es tracta d’una zona de conreu on s’accedeix per un camí asfaltat i freqüentat pels veïns per ser un espai on sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del poble.