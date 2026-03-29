Col·lapse per l'èxit del nou forn a Ciutadilla: el poble ha estat tres dècades sense obrador

El municipi de Ciutadilla, a l'Urgell, disposa des d'aquest mes de març d'un nou forn de pa i pastisseria. Es tracta del primer obrador que obre al municipi en tres dècades i està ubicat a l'antic molí fariner de Cal Valls, un espai municipal que s'ha rehabilitat fa poc. Al capdavant del forn, anomenat Pont de Sucre, hi ha Adrià Tomàs i Lydia Karikari, que s'han instal·lat a aquest municipi de menys de 200 habitants procedents de Lleida, on fins al febrer regentaven un negoci amb el mateix nom. En declaracions a l'ACN, els forners han afirmat que la resposta dels clients en aquesta primera setmana ha superat de llarg les seves expectatives i ha posat de manifest l'interès que té la ciutadania pels productes artesans i de qualitat.
Pont de sucre ha fet que a Ciutadilla es torni a elaborar pa, després de gairebé quan va tancar el darrer forn d'elaboració pròpia. Des de llavors no s'havia tornat a elaborar pa, tot i que sí que se n'havia venut als veïns, ja que fins fa vuit anys el forner de Guimerà el despatxava al municipi i després també se'n va poder comprar a una botiga de queviures que fa poc va tancar per jubilació.
El nou forn surt de l'empenta de l'Ajuntament de Ciutadilla d'impulsar un obrador de pa a l'antic molí fariner de Cal Valls amb l'objectiu de dotar el municipi d'un "servei bàsic" com és la venda de pa, ha explicat Sandra Garrido, tinent d'alcalde del municipi. "Vam dir, si ens surt bé la jugada i hi ha algú que el vulgui agafar, farem un forn. I ens ha sortit bé", ha explicat Garrido. Pont de sucre va guanyar la gestió de la fleca entre les sis propostes que es van presentar al concurs del consistori.
La clientela valora el producte de qualitat
Els nous forners han explicat que els va atreure la idea d'oferir un "producte de qualitat" en un "entorn on falta aquest servei". "A nosaltres ens agrada molt l'ofici i quin millor lloc que un poble per dedicar-se a l'ofici de l'artesania, no? I aquí ens sentim molt bé", ha explicat Lydia Karikari.
La fleca va obrir portes el 14 de març i la resposta dels clients ha superat les expectatives dels forners. "El primer dia i el segon es va col·lapsar la carretera, la gent aparcava a l'altra banda del riu i venia caminant i al final hi havia tanta cua que, fins i tot, hi havia més gent mirant-la, per veure si s'hi posava o no, que fent la cua. Va ser una sorpresa total", ha recordat Adrià Tomàs.
Tomàs considera que la bona rebuda que han tingut "reafirma" que la gent valora tenir un producte de qualitat en un espai rural. La seva filosofia per elaborar pans i brioixeria és la de treballar de manera "artesanal des de zero fins a l'acabat del producte". "Volem que es vegi artesà, que està fet a mà i com mostrem l'estima a cadascun dels nostres productes", ha afegit el forner.
Antic molí de Cal Valls
L'Ajuntament de Ciutadilla ha habilitat l'obrador de pa a l'antic molí farinaire de Cal Valls. El projecte ha estat finançat amb 147.000 euros a través d'una ajuda del servei de Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida, que també ha comptat amb el suport del Gremi de Forners de les Terres de Lleida.
El molí de Cal Valls, únic dels set antics molins del riu Corb que encara es manté dret, va funcionar fins al 1962 i ja s'havia rehabilitat en una primera fase. Des d'aleshores, acull anualment la Fira de la Ceba. Ara, amb la nova funció, també formarà part de la ruta del patrimoni local.