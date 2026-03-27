Balaguer acollirà una nova Fira Q amb desfilades canines i un concurs d'entrepans

La ciutat de Balaguer acollirà els dies 25 i 26 d’abril una nova edició de Fira Q, la Fira de la Qualitat, un esdeveniment de referència que reunirà en un únic espai cobert els principals sectors econòmics del territori. Amb un format dinàmic i accessible, la fira es consolida com un punt de trobada entre empreses, professionals i visitants, amb l’objectiu de fomentar el teixit econòmic local i generar noves oportunitats de negoci.
Un dels eixos centrals serà el producte de proximitat, amb especial protagonisme del sector agroalimentari. Sota la marca “El gust de Lleida”, impulsada per la Diputació de Lleida, els visitants podran gaudir de tastos d’olis, vins, mels, cerveses artesanes i altres productes elaborats, així com demostracions culinàries i tallers gastronòmics.
La fira acollirà també la XVIII Jornada de la Mel, una cita destacada per al sector apícola amb conferències especialitzades i el concurs Reina de les Mels, que premiarà les millors produccions. En aquest marc es presentarà el segell Mel d’Apicultores i Apicultors de Catalunya (MAAC), impulsat pel Departament d’Agricultura.
El sector del comerç i serveis tindrà una presència destacada, amb activitats diverses i novetats com dues desfilades canines organitzades per l’Associació Aglà. Una d’elles, dissabte al matí, mostrarà gossos ja adoptats, mentre que la segona, diumenge a la tarda, sota el nom “Petjades amb futur”, buscarà fomentar l’adopció responsable. A l’exterior, l’educador caní Jordi Rius dirigirà activitats per a mascotes.
La moda també hi tindrà protagonisme amb la desfilada-showroom Moda BLG 25600, que se celebrarà dissabte a la tarda i diumenge en diverses sessions, amb sorteigs de regals entre els assistents. Paral·lelament, s’oferiran tallers, demostracions i xerrades, entre les quals destaca una conferència sobre la intel·ligència artificial aplicada a les pimes.
Pel que fa al Saló de l’Energia i l’Eficiència Energètica, s’hi programaran ponències sobre energies renovables, estalvi energètic, biometà i aerotèrmia, amb la participació del CEI i Energy Hublab, amb l’objectiu d’apropar al públic les solucions per a un model energètic més sostenible.
L’àmbit de restauració i oci oferirà un ampli ventall d’activitats festives i gastronòmiques. Entre els actes destacats hi ha les actuacions musicals de Lo Pau de Ponts, Oana i Robert, així com un tardeig amb el DJ Roderick. També s’hi celebrarà una sessió de monòlegs amb David Sas.
Un dels moments més esperats serà el 10è Concurs de cuina de proximitat Josep M. Morell, organitzat per l’associació Gastrobar, que enguany buscarà “el millor entrepà de Ponent”. El certamen comptarà amb la presència de la xef Gessamí Caramés, que participarà en el lliurament de premis.
La fira inclourà també activitats familiars, amb l’espai infantil Menuts Q, tallers i propostes lúdiques. A més, es podrà visitar la Mostra Nacional de Coques de recapte i samfaina, amb la participació de forners de la comarca i activitats obertes al públic.
Altres propostes inclouen un tren turístic gratuït per la ciutat, experiències amb realitat virtual i exposicions vinculades a la Fira dels Somnis. Paral·lelament, dissabte a la nit se celebrarà una nova edició de Fira J, adreçada al públic jove.
La inauguració oficial tindrà lloc dissabte a les 11 h amb la presència del conseller de Presidència, Albert Dalmau, i de la paera en cap, Lorena González. La cloenda, diumenge a les 18 h, anirà a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, amb la participació de Gessamí Caramés.
Amb aquesta nova edició, Fira Q reforça el seu paper com a motor econòmic i social del territori, combinant promoció empresarial, gastronomia, innovació i activitats pensades per a tots els públics.