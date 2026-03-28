Els Bombers treballen en un incendi forestal provocat per una crema de matolls que s'ha escapat a Llimiana, al sud del Pallars Jussà. L'incendi crema en ascendent a tocar de la carretera LV-9121 i, de moment, han activat 18 dotacions, entre les quals tres d'aèries. L'origen del foc és una crema en una zona entre Llimiana i Sant Martí de Barcedana, que ràpidament s'ha estès a una zona de muntanya, prop de l'ermita de Sant Andreu.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 15.08 hores. Els Bombers han activat en un primer moment nou dotacions terrestres i dues d'aèries. Les flames han fet una carrera a contravent i han arribat a la carena, una zona de difícil accés.
Davant d'això, els Bombers han activat més recursos, amb fins a 14 dotacions terrestres i tres d'aèries, entre les quals dos avions i un helicòpter. El foc s'ha aconseguit ancorar per la part de la cua i, ara, prioritzen el flanc dret, que crema a mitja intensitat, per evitar que les flames es propaguin. Els avions de vigilància i atac treballen en la carena per evitar que es formin focus secundaris.
Tot Catalunya en alerta per vent
Aquest foc s'emmarca dins d'un avís a tot el país per fortes ratxes de vent durant aquest diumenge. El Meteocat ha emès avisos taronges per a una vintena de comarques de la meitat nord i grocs per a la resta. En aquest sentit, Protecció Civil manté activat en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat).
Segons el Meteocat, el Pallars Jussà, on està l'incendi actiu, és una de les zones amb major probabilitat de ratxes de vent superiors als 90 km/h. El fenomen s'allargarà durant tot el dia i tindrà una afectació generalitzada arreu del país.