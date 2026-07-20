Ponent afronta una setmana de calor intensa i risc extrem d’incendi forestal

Les comarques de Ponent afronten una setmana marcada per la calor intensa i un elevat risc d’incendi forestal. Protecció Civil ha allargat l’alerta per perill d’incendi durant tota la setmana i adverteix que la situació es podria agreujar especialment dimecres.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activat un avís per calor diürna intensa aquest dilluns 20 de juliol a la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià, amb una probabilitat baixa. De cara a dimarts, l’avís s’estendrà també a les Garrigues, l’Urgell i el Pallars Jussà, mantenint-se igualment amb probabilitat baixa. A més, la Noguera i el Segrià es troben entre les comarques on també es preveu calor nocturna intensa durant les dues pròximes nits.
La situació meteorològica, amb temperatures molt elevades, vegetació molt seca i baixa humitat, manté el risc d’incendi en nivells molt alts. Segons el cos d’Agents Rurals, aquest dilluns continua activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal en 74 municipis de Catalunya i el nivell 3 en 361 municipis. També es mantenen les restriccions a les activitats de lleure i joventut i a l’ús de material pirotècnic als municipis afectats pel nivell 4.
A Ponent, continuen vigents les restriccions d’accés a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb, dos espais naturals especialment sensibles davant l’elevat risc d’incendi.
Pic de calor, dijous
L’SMC preveu que les temperatures continuïn pujant al llarg de la setmana i que el pic de calor s’assoleixi dijous. A partir de divendres, l’entrada dels vents de gregal i tramuntana podria incrementar encara més el risc de propagació dels incendis després de diversos dies de calor persistent i amb una massa forestal molt castigada.
Davant aquest escenari, els Bombers han reforçat el dispositiu operatiu a totes les regions d’emergències. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF, el nivell de risc d’incendi és de 5 sobre 6 al sud de la regió d’emergències de Lleida, un dels punts més sensibles del país, mentre que a la resta del territori se situa en 4 sobre 6.
Els equips d’emergència també mantenen el seguiment dels incendis que ja estan controlats, entre els quals destaca el de la Baronia de Rialb. Paral·lelament, aquest diumenge s’ha donat per extingit definitivament l’incendi de Carme, a l’Anoia.