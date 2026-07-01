Ordeig afirma que s’està «més ben preparat» per afrontar incendis com el de la Segarra de fa un any

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmat que Catalunya està "més ben preparada" per fer front a incendis de sisena generació com el de la Segarra de fa just un any, el qual va cremar més de 5.500 hectàrees i va generar un pirocúmul de 14.000 metres.
En concret, han donat ajuts perquè ajuntaments redactin plans de prevenció d'incendis, enguany destinaran 15 milions d'euros a habilitar franges de protecció i també han definit 14 eixos de confinament per prevenir futurs focs. També ha remarcat que cal un "canvi de paradigma en la gestió agroforestal" per incentivar l'economia i que els propietaris dels terrenys puguin gestionar-los. També ha reiterat que cal replantejar la normativa de les ZEPA per afavorir-ne la gestió.
Un any després de l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Segarra), que va arrasar més de 5.500 hectàrees i un balanç de dues víctimes mortals, el conseller Òscar Ordeig ha afirmat a l'ACN que el país ha avançat i té més eines per fer front a futurs incendis. "Estem més preparats, però no n'hi ha prou. S'ha de fer molt més", ha valorat el titular d'Agricultura.
Entre les actuacions que han impulsat en els darrers mesos, ha dit, hi ha l'atorgament d'ajuts directes a municipis perquè redactin un pla de prevenció d'incendis, ja que fins ara "la meitat dels ajuntaments del país no en tenien". També ha fet referència als 14 eixos de confinament que el Govern ha definit per evitar que el foc salti d'un massís a un altre, i ha explicat que en les pròximes setmanes trauran la convocatòria perquè els ajuntaments puguin habilitar franges de protecció d'incendis, dotada amb 15 milions d'euros.
Així mateix, ha explicat que la protecció de les persones ha de ser compatible amb la gestió del paisatge agroforestal, que representa el 65% de la superfície, i, per això, assenyala que cal "un canvi de paradigma". "Durant dècades hem fet un discurs de no tocar res i cal fer gestió i recuperar antics cultius".
Pel que fa a les reclamacions d'agricultors afectats per l'incendi de la Segarra de l'any passat que reclamen flexibilitzar la gestió de les Zones d'Especial Protecció per a Aus (ZEPA), ha reiterat que cal fer un "replantejament" de la normativa. "Hi ha hagut un plantejament molt restrictiu, a veure si som capaços de flexibilitzar-lo i, sobretot, de compensar-lo", ha expressat. En aquest sentit, està en marxa un grup de treball amb organitzacions, agents del territori i Govern per abordar aquesta problemàtica, ja que sovint els agricultors es queixen que les restriccions els impedeixen fer actuacions que, precisament, podrien prevenir incendis, com ara netejar marges de finques.