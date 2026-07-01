Els afectats de l’incendi de Torrefeta reclamen agilitat per reduir el risc de foc al camp

Un any després del gran incendi de Torrefeta i Florejacs (Segarra), els afectats continuen recuperant-se de les conseqüències d’un foc que va cremar més de 5.500 hectàrees i va causar dues morts. La pagesia, un dels sectors més perjudicats, ha pogut rebre ajuts per compensar part de les pèrdues, però reclama també canvis en la gestió del territori per reduir el risc d’incendis.
Els camps afectats ja han recuperat bona part de la seva imatge habitual amb la nova collita, mentre que en algunes zones forestals encara són visibles els efectes de les flames. L’alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, assegura que el municipi ha recuperat la normalitat, però alguns veïns encara viuen amb emoció les conseqüències del foc.
Els agricultors valoren positivament les compensacions rebudes, però demanen més flexibilitat en espais protegits com les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Denuncien que algunes limitacions, com la prohibició de netejar marges amb herbicides, poden afavorir l’acumulació de vegetació seca i augmentar el risc que un incendi s’estengui.
Un dels aprenentatges del sinistre ha estat la major coordinació entre veïns, pagesos i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Els afectats expliquen que ara estan més connectats i preparats per reaccionar davant qualsevol alerta. També destaquen una relació més estreta amb els Bombers.
Precisament, les ADF han posat el focus en la maquinària agrícola com a possible origen d’alguns incendis. El tècnic Jordi López apunta que els catalitzadors i filtres de partícules de les segadores poden assolir temperatures molt elevades i haver contribuït a diversos focs recents. Per això, demanen revisar la normativa i treballar amb fabricants per millorar la seguretat dels equips.
El foc de Torrefeta i Florejacs va començar l’1 de juliol del 2025 en una zona agrícola i es va propagar ràpidament per les condicions meteorològiques adverses. Les flames van afectar municipis de la Segarra, la Noguera i l’Urgell, i van deixar dues víctimes mortals, recordades aquest dimecres en un acte d’homenatge a Agramunt.