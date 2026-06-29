L’incendi de la Llitera ja és el pitjor de l’any a la península

El foc forestal declarat dijous passat a la zona situada entre Tamarit de Llitera i Alcampell ja és, oficialment, el pitjor incendi de l’any a la península Ibèrica. Les darreres dades dels equips d’emergència situen en 4.525 les hectàrees que han quedat calcinades, sumant terrenys forestals i agrícoles. L’àrea afectada, però, ha estat molt més extensa, ja que el perímetre del foc va arribar a abraçar unes 5.000 hectàrees.
L’incendi de la Llitera supera així qualsevol altre sinistre registrat enguany al territori peninsular i deixa enrere el foc de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que fins ara encapçalava el rànquing amb unes 3.600 hectàrees cremades.
La situació ha evolucionat favorablement i el dispositiu d’emergències manté el foc sota control i en fase d’estabilització. Aquesta millora ha permès el retorn dels veïns que havien estat evacuats per precaució: 180 persones de Sanui, 5 d’Alins de Llitera i 55 de Calassanç. Durant els dies d’afectació, els habitants van haver de ser allotjats temporalment a Montsó, Peralta de la Sal i en domicilis de familiars.
També s’ha recuperat la normalitat a Fonts, on ja s’ha aixecat el confinament preventiu decretat arran de l’avanç de les flames.
Amb l’evolució positiva de l’incendi, la Unitat Militar d’Emergències (UME) va començar ahir la retirada progressiva dels seus efectius desplegats a la zona, després de diversos dies de treball intens per contenir un dels episodis forestals més greus dels darrers anys a la Franja de Ponent.