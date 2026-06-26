Cap poble de la Llitera ha quedat afectat per l’incendi tot i el desallotjament dels veïns

Els municipis de Sanui i Alins, a la comarca de la Llitera, no han patit afectacions per l’incendi forestal declarat aquest dijous a la Franja de Ponent. Tot i la proximitat de les flames, els nuclis urbans han quedat intactes i no s’ha registrat cap dany en habitatges ni infraestructures, segons ha explicat l’alcalde, Luis Ángel Zoriguel.
Els 180 veïns evacuats han pogut tornar aquest divendres al matí als seus pobles durant una estona per recuperar pertinences bàsiques. El retorn s’ha fet en un comboi organitzat i escortat per la Guàrdia Civil, que ha sortit des de l’Almúnia de Sant Joan amb una cinquantena de vehicles.
Els habitants han disposat d’un temps limitat, d’aproximadament una hora i mitja, per entrar als seus domicilis i recollir roba, medicació i altres objectes necessaris. Després han tornat a abandonar els municipis, ja que es manté vigent l’ordre de desallotjament davant el risc que el foc pugui revifar.
L’alcalde ha explicat que aquesta entrada als pobles ha estat només una “finestra de temps” per permetre als veïns agafar el més imprescindible, mentre els equips d’emergència continuen treballant sobre el terreny. “La situació encara és complicada”, ha indicat, destacant la presència d’helicòpters, hidroavions i vehicles dels Bombers a la zona.
Malgrat la intensitat de l’incendi, el foc no ha entrat als nuclis habitats. Zoriguel ha remarcat que els municipis “estan bé” i que les principals afectacions s’han concentrat en l’entorn agrícola i forestal.
Les persones que no poden allotjar-se amb familiars o amistats continuen acollides a la residència d’esportistes de Montsó, on han passat la nit 32 persones. La previsió és que hi romanguin fins que les autoritats determinin que el retorn definitiu als seus domicilis és segur.