Una trentena de veïns continuen desallotjats per l’incendi de Tamarit de Llitera

Els habitants evacuats han passat la primera nit a la residència d’esportistes de Montsó i hauran d’esperar, com a mínim, fins dissabte per tornar als seus pobles. L’incendi forestal declarat a Tamarit de Llitera continua actiu aquest divendres, tot i que els equips d’extinció asseguren que l’evolució és favorable.
Després d’esmorzar, els veïns desallotjats han rebut la confirmació que hauran de romandre una nit més fora de casa mentre es controla l’avanç del foc. “La incertesa i la por no te les treu ningú”, ha explicat María Ángeles, una veïna d’Alins.
El veí de Sanui Josep Antoni Ors recorda que l’evacuació va ser molt ràpida i que van marxar “amb el que dúiem posat”. Segons explica, van haver d’abandonar el poble quan van veure que el cel canviava de color i que les flames s’acostaven.
El foc afecta unes 4.000 hectàrees
L’incendi es va iniciar a causa de l’avaria d’una màquina recol·lectora i manté un perímetre d’unes 4.000 hectàrees afectades. Durant la nit, els bombers i la resta d’efectius han centrat els esforços al cap de l’incendi, especialment a la zona propera al municipi de Fonts, on actualment ja no hi ha flama activa.
Amb la sortida del sol, els mitjans aeris s’han incorporat als treballs d’extinció per reforçar el control del perímetre i evitar possibles revifalles. La previsió meteorològica, amb menys vent que dijous, afavoreix les tasques dels equips, tot i que les autoritats insisteixen que el foc encara està actiu i cal mantenir la prudència.
Unes 240 persones continuen evacuades
En total, unes 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassanç segueixen desallotjades. Els veïns de Sanui i Alins que no han pogut anar amb familiars o amics han estat allotjats a Montsó, mentre que els residents de Calassanç han estat reubicats a Peralta de la Sal.
Aquest divendres, el Govern d’Aragó ha informat que els habitants podran accedir als seus domicilis en combois organitzats per la Guàrdia Civil per recollir objectes personals i medicaments. Tot i això, els municipis continuaran desallotjats per precaució.
“El cel va canviar de color”
Josep Antoni Ors explica que cap a les tres de la tarda van notar que alguna cosa passava: “Vam veure que el cel havia canviat de color”. En sortir al carrer, va comprovar que “el foc va arribar molt ràpidament” i que les flames eren a només uns cent metres.
Els Bombers i la Guàrdia Civil els van ordenar abandonar immediatament el poble. “Vam sortir amb el que dúiem posat, les pastilles i prou. Els gats els vam haver de deixar a casa ben tancats”, relata.
Després de passar inicialment pel pavelló de Montsó, els veïns van ser traslladats a la residència d’esportistes, on han rebut suport de la Creu Roja. “No ens podem queixar del tracte. Estan pendents de nosaltres i ens porten tot el que necessitem”, assegura Ors.
Un altre veí de Sanui, José Cortés, explica que la situació es va complicar en pocs minuts: “Vaig obrir la porta i tot era ple de fum. Li vaig dir a la meva mare: marxem d’aquí ràpid”.
Ara, els veïns esperen poder tornar a casa tan aviat com sigui segur. “Quan sigui segur tornarem, però encara hi ha massa fum”, afirma Cortés.