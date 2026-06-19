La calor i la sega disparen el risc d'incendis als boscos lleidatans

Els Bombers de la Generalitat afronten la campanya d’incendis d’estiu a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran amb una previsió de comportament normal al Pirineu, però amb una especial vigilància al Prepirineu, on l’avançament de la sega i l’arribada d’un episodi de calor han fet augmentar el risc d’incendi.
El cos d’emergències alerta que la combinació entre vegetació seca, temperatures elevades i més activitat agrícola al territori pot afavorir l’aparició de focs durant els pròxims dies. El principal temor no és tant un únic incendi agrícola, sinó la possibilitat que coincideixin diversos focs simultanis que obliguin a repartir els recursos disponibles.
El cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, ha explicat que la campanya de sega s’ha avançat i que el Prepirineu ja es troba en situació de risc, una situació que podria intensificar-se fins al voltant del 24 de juny. Tot i això, ha apuntat que el fet que la sega avanci també pot ajudar a reduir abans aquest factor de perill.
Més efectius i eines tecnològiques per respondre als focs
Davant l’escenari previst, els Bombers han reforçat el dispositiu amb més personal als parcs per garantir unes primeres actuacions més contundents en cas d’emergència.
El cos també compta amb una flota de drons de vigilància, una eina que permet millorar el seguiment dels incendis, obtenir informació més precisa i facilitar la presa de decisions durant les actuacions.
Bellostas ha destacat que la situació actual està marcada pels efectes de la sequera acumulada entre els anys 2021 i 2024. Tot i que les pluges de l’últim hivern han ajudat a alleujar parcialment el problema, la primavera seca, els episodis de vent intens i les temperatures per sobre de la mitjana han mantingut una elevada càrrega de combustible als boscos.
Aquesta acumulació de biomassa seca facilita que la vegetació sigui més vulnerable davant una possible ignició i augmenta la capacitat de propagació dels incendis.
Preparació del territori davant grans incendis
Els Bombers treballen també en la creació d’espais que permetin frenar l’avanç de les flames. En aquest sentit, diferents departaments del Govern estan identificant zones estratègiques per generar discontinuïtats de combustible i tallafocs naturals.
L’objectiu és que, en cas que es produeixi un gran incendi forestal, el foc pugui quedar més confinat i sigui més fàcil controlar-ne l’evolució.
Màxima prevenció durant la setmana de falles
La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha insistit que la prevenció és la principal eina per evitar emergències i ha demanat extremar la prudència en qualsevol activitat al medi natural.
La preocupació creix especialment amb la coincidència de l’onada de calor i la setmana amb més activitat del calendari de les festes del foc del Pirineu. Per aquest motiu, s’ha reforçat la coordinació entre Bombers, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i el servei de Boscos. Els dispositius inclouen la revisió de fogueres, el seguiment de les falles i una vigilància especial per garantir que les celebracions es desenvolupin amb la màxima seguretat.