Els Bombers donen per controlats o extingits els deu incendis dels darrers dies a Ponent

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlats o extingits la desena d’incendis de vegetació que s’han declarat durant els darrers dies a les comarques de Ponent i que aquest dijous van obligar el cos a treballar en nou focs de manera simultània.
En les darreres hores, els Bombers han informat que han quedat controlats els incendis de l’Albi, Alfarràs i Talavera, que se sumen als que ja estaven sota control a Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Ponts i Agramunt. Pel que fa als focs de Torrefeta i Florejacs, Arbeca i Cervera, ja han estat donats per extingits. Durant el matí, els equips d’emergència han continuat treballant en les tasques de remull i revisió dels perímetres per evitar possibles revifades.
El foc de Talavera va mobilitzar més de 200 efectius
L’incendi de Talavera (la Segarra), declarat dimecres a la tarda, ha estat donat per controlat aquest divendres al matí. El dispositiu desplegat en els moments de màxima intensitat va comptar amb 60 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris, amb més de 200 efectius treballant sobre el terreny.
Les flames van quedar estabilitzades poc abans de les onze de la nit de dimecres, i posteriorment els Bombers han pogut avançar en les tasques de control.
Superfície afectada pels diferents incendis
Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, l’incendi de l’Albi hauria afectat unes 12 hectàrees de terreny. El foc d’Alfarràs hauria cremat aproximadament 4 hectàrees de vegetació agrícola. També s’estima una afectació d’unes 4 hectàrees a Agramunt, on la investigació treballa amb la hipòtesi que l’origen podria estar relacionat amb els treballs d’una recol·lectora.
En el cas d’Arbeca, la superfície afectada seria d’unes 7,5 hectàrees, mentre que l’incendi de Cervera hauria cremat aproximadament 1,3 hectàrees de terreny agrícola. En aquest últim cas, els investigadors apunten a una burilla com a possible causa del foc.
Amb aquests darrers controls, els Bombers tanquen una setmana marcada per diversos incendis agrícoles a Ponent, amb un ampli desplegament de recursos terrestres i aeris per controlar la propagació de les flames.