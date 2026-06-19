Els Bombers donen per controlat l’incendi de Talavera

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l’incendi de Talavera (Segarra), declarat dimecres a la tarda i que va obligar a desplegar un important dispositiu d’emergència. En els moments de màxima intensitat, es van mobilitzar 60 dotacions terrestres i 13 mitjans aeris, amb més de 200 efectius treballant sobre el terreny.
Les flames van quedar estabilitzades poc abans de les onze de la nit de dimecres, i aquest divendres els equips d’extinció han pogut donar el foc per controlat.
Nou incendis simultanis arreu del país
Durant aquest dijous, els Bombers han treballat en nou incendis de vegetació en diferents fases d’evolució a Catalunya, cinc dels quals s’han declarat durant la mateixa jornada.
Entre aquests, també s’ha donat per controlat l’incendi d’Alfarràs, que ha afectat unes quatre hectàrees de vegetació agrícola, segons les dades provisionals facilitades pels Agents Rurals.
L’incendi de l’Albi continua estabilitzat
Pel que fa al foc de l’Albi (les Garrigues), els Bombers el mantenen en situació d’estabilització. Aquest incendi va provocar aquest dijous la interrupció temporal de la circulació ferroviària d’alta velocitat, a causa de la proximitat de les flames a la infraestructura ferroviària.
A més, durant les darreres hores també s’han donat per controlats els incendis de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Ponts, Arbeca, Agramunt i Cervera.
En el cas d’Arbeca, el foc ha afectat aproximadament 7,5 hectàrees, mentre que a Agramunt la superfície cremada és d’unes 4 hectàrees, segons dades provisionals. Les primeres investigacions apunten que aquest darrer incendi podria haver estat causat per treballs agrícoles amb una recol·lectora. Pel que fa a l’incendi de Cervera, els Agents Rurals calculen que ha cremat 1,3 hectàrees de terreny agrícola. La principal hipòtesi sobre l’origen del foc és una burilla de cigarreta.
Extingit el foc de Torrefeta i Florejacs
Finalment, els Bombers han informat que l’incendi declarat a Torrefeta i Florejacs ja ha quedat totalment extingit, després de les tasques de remull i vigilància efectuades durant les darreres hores.
La millora de la situació en diversos punts permet als equips d’emergència concentrar esforços en la vigilància dels incendis encara actius i en la prevenció de possibles revifades en un context marcat per les altes temperatures i el risc elevat d’incendi forestal.