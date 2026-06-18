Un incendi de vegetació a l’Albi obliga a interrompre l’alta velocitat entre Lleida i Barcelona

Un incendi de vegetació declarat aquest dijous al matí a l’Albi, a la comarca de les Garrigues, ha obligat a interrompre la circulació ferroviària de les línies d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona a causa de la proximitat de les flames a la infraestructura ferroviària.
L’avís del foc s’ha rebut a les 10.30 hores a través del telèfon d’emergències 112. Els Bombers de la Generalitat hi han desplegat un ampli dispositiu amb 12 dotacions, entre les quals hi ha tres mitjans aeris.
L’incendi afecta principalment camps de rostoll situats en una zona propera a la carretera LV-7031 i a la línia ferroviària. Davant el risc que les flames poguessin comprometre la seguretat de la circulació dels trens, s’ha decidit suspendre temporalment el servei d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, una incidència que afecta una de les principals connexions ferroviàries del país.
Els efectius d’emergència treballen per contenir l’avanç del foc i evitar que es propagui a altres zones agrícoles o a infraestructures properes. Els mitjans aeris donen suport a les tasques d’extinció des de l’aire, mentre les dotacions terrestres actuen sobre el perímetre de l’incendi. De moment, no s’han reportat afectacions personals. Les autoritats segueixen l’evolució del foc i mantenen activades les mesures preventives per garantir la seguretat tant dels equips d’emergència com de les infraestructures afectades.
La principal conseqüència de l’incendi fins ara és la interrupció de la circulació dels trens d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, una mesura adoptada per seguretat mentre els equips d’extinció continuen treballant a tocar de la zona de vies.