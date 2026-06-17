Un incendi de vegetació agrícola a Torrefeta mobilitza una quinzena de dotacions dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres a la tarda en un incendi de vegetació agrícola declarat a la població de Llor, al municipi de Torrefeta i Florejacs. L'avís del foc s'ha rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 14.06 hores.
En les primeres tasques d'extinció s'hi han desplegat quatre mitjans aeris i catorze vehicles terrestres dels Bombers. Segons han informat els serveis d'emergència, el flanc dret de l'incendi s'ha pogut controlar gràcies a la col·laboració dels tractors dels pagesos de la zona.
Posteriorment, els efectius han concentrat els esforços al flanc esquerre, on s'han detectat diversos focus secundaris. Per aquest motiu, s'ha mobilitzat també maquinària agrícola per ajudar en les tasques de contenció del foc.
L'evolució de l'incendi és favorable. Els Bombers mantenen una quinzena de dotacions treballant sobre el terreny i han informat que el flanc esquerre i la cua del perímetre ja han quedat estabilitzats, una tasca en què ha estat clau la col·laboració dels tractoristes i dels membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
Actualment, les tasques d'extinció se centren principalment al flanc dret, on un helicòpter continua fent descàrregues d'aigua per consolidar el control de l'incendi i evitar possibles revifalles. De moment, no s'ha informat de persones afectades ni de danys en edificacions.