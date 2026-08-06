Instal·len una coberta a l'Hospital de cartró de la Vall Fosca per protegir-lo de la pluja i la neu

L'Hospital de cartró de la vall Fosca, al Pallars Jussà, es va construir fa 110 anys amb fusta i cartó per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella i és un edifici singular i únic al món que encara es manté dempeus. Si bé, està molt malmès i, per evitar-ne el progressiu deteriorament, han construït una coberta de fusta que el protegeix de les inclemències meteorològiques. La coberta, que té caràcter provisional i segueix la filosofia de l'Hospital de cartró -prefabricat, modular, i pensat per a poder ser transportat i muntat in situ-, resguardarà l'edifici i permetrà continuar amb les tasques.
Sigrid Remacha, museòloga i gestora cultural, explica que la construcció original data de principis del segle XX i va ser dissenyada per una empresa alemanya pionera en la industrialització de l’arquitectura i dels prefabricats modulars. L’edifici està fet íntegrament de cartó i fusta, uns materials altament volàtils que es van concebre per resistir durant les obres de la central, però que contra tot pronòstic han aconseguit arribar fins a l’actualitat gràcies a diversos usos posteriors i a intervencions de conservació preventiva.
Una restauració "sense precedents"
La singularitat constructiva de l’immoble ha obligat a plantejar "una restauració sense precedents", atès que no existeixen referències prèvies sobre com restaurar un edifici fet de cartó, subratlla Remacha. L’arquitecte responsable del disseny de la nova estructura, Josep Bunyesc, ha detallat que la coberta s’ha realitzat seguint la mateixa filosofia modular i desmuntable de l’edifici inferior.
El principal repte tècnic ha estat aixecar una estructura gran i alta amb un nombre mínim de punts de suport, evitant qualsevol contacte directe amb l’Hospital de cartó. Per aconseguir-ho, s’ha emprat una estructura de fusta lleugera amb pilars duplicats i tirants metàl·lics dissenyats específicament per suportar vents forts i acumulacions de neu, ha explicat.
Per la seva banda, el regidor de cultura de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, Agustí Hereu, ha remarcat que aquesta coberta no només garanteix la protecció del monument enfront de la intempèrie sinó que també proporciona un espai de treball òptim in situ per als equips de conservació i arqueologia. Hereu ha dit que la voluntat de l'ajuntament és que un cop finalitzades les tasques de restauració, l'Hospital de cartó pugui obrir-se al públic i acollir activitats culturals i acadèmiques.
L'Hospital de cartró de la Vall Fosca, una estructura única
Els materials utilitzats, bàsicament la fusta i el cartó, a més d'algunes petites peces metàl·liques d'unió i fixació, garantia un preu econòmic i un transport fàcil pel seu baix pes i muntatge ràpid. Es va construir íntegrament a la fàbrica de l'empresa alemanya Christoph & Unmack i es va traslladar en paquets fins a la colònia industrial de la central de Capdella, on Energia Elèctrica de Catalunya construïa la central hidroelèctrica. Va servir com a hospital per als obrers de la central des de l'any 1912. A partir del 1933, però, va anar perdent aquesta funció i es va utilitzar com a caserna de la Guàrdia Civil i magatzem.
L'edifici, de caràcter efímer, va servir d'hospital de campanya per atendre els ferits de la primera central hidroelèctrica de Catalunya, ubicada a la Vall Fosca. El fet d'haver suportat més d'un segle a la intempèrie al Pirineu l'ha convertit en una icona de l'arquitectura industrial prefabricada i un cas únic al món.