Els Bombers retiren els efectius terrestres de l'incendi de Senet per la inestabilitat meteorològica

Els Bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Senet per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi.\r\n\r\nEls Bombers havien reprès els treballs amb dotacions terrestres aquest dimecres al matí després de fer seguiment dels rodolaments registrats des de l'inici del foc i determinar que la zona és viable i segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. De cara a la tarda, però, només es mantindran els mitjans aeris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nCatalunya pateix el primer incendi d’alta intensitat al Pirineu: «Sabíem que ens tocaria» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n