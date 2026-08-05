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Els Bombers retiren els efectius terrestres de l'incendi de Senet per la inestabilitat meteorològica

Societat

  • Els efectius terrestres dels Bombers treballant a l'incendi de Senet -

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Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 15:39

Els Bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Senet per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi.

Els Bombers havien reprès els treballs amb dotacions terrestres aquest dimecres al matí després de fer seguiment dels rodolaments registrats des de l'inici del foc i determinar que la zona és viable i segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. De cara a la tarda, però, només es mantindran els mitjans aeris.

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