Càritas alerta de l’augment de la vulnerabilitat a Lleida

Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han advertit d’un increment de les situacions de vulnerabilitat social al territori i han assenyalat les dificultats per accedir a un habitatge digne com una de les principals causes d’exclusió.
Segons l’entitat, cada vegada hi ha més famílies que encadenen problemes econòmics i socials que dificulten la seva estabilitat. La manca d’habitatge assequible obliga moltes persones a viure en habitacions rellogades, en llars massificades o a destinar una part excessiva dels seus ingressos al pagament del lloguer.
Més persones ateses durant el 2025
La memòria presentada per Càritas posa de manifest que durant el 2025 les tres diòcesis van atendre un 10% més de persones en situació de vulnerabilitat respecte a l’any anterior. L’organització considera que aquest augment reflecteix les dificultats creixents que afronten moltes famílies per cobrir necessitats bàsiques com l’habitatge, l’alimentació o els subministraments essencials.
L’entitat alerta que la precarietat residencial s’ha convertit en un dels principals obstacles per a la inclusió social i adverteix que cada vegada són més les persones que viuen en situacions d’inseguretat habitacional.
La pobresa també s’agreuja al món rural
Càritas també ha posat el focus en la realitat de les zones rurals, on la pobresa i la soledat no volguda continuen creixent, especialment entre la gent gran. L’envelliment de la població, la manca de serveis de proximitat i l’aïllament de moltes persones grans contribueixen a agreujar una situació que preocupa cada cop més les entitats socials.
Reclamen un pacte social i mesures valentes
Davant aquesta realitat, Càritas ha fet una crida a les administracions i als agents socials perquè impulsin un pacte social que permeti desplegar polítiques públiques valentes i efectives.
L’organització considera imprescindible reforçar les mesures destinades a garantir l’accés a l’habitatge, combatre la pobresa i donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, amb l’objectiu d’evitar que les situacions de precarietat es cronifiquin.