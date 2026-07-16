L'Hostal Nou ja escalfa motors per la Festa Major

L'Hostal Nou, al municipi de la Vallfogona de Balaguer, celebrarà la Festa Major del 23 al 26 de juliol amb un programa que combina activitats familiars, música en directe, gastronomia i propostes festives pensades per a tots els públics. L'organització va a càrrec de l'Associació de Jovent de l'Hostal Nou amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer.
La festa arrencarà dijous 23 de juliol amb una sessió de cinema a la fresca, prevista a les 21.30 hores.
El divendres 24 serà el torn del tradicional concurs de truites entre els veïns de l'Hostal Nou, a partir de les 21.00 hores, mentre que la nit continuarà amb una sessió musical Remember dels anys 90, a càrrec de DJ Flow, des de les 23.30 hores.
La jornada central arribarà dissabte 25 de juliol amb un ampli ventall d'activitats. El programa començarà a les 19.00 hores amb inflables per als més petits, seguits d'un vespreig dels anys 80 amb còctels. A les 21.30 hores tindrà lloc el pregó de Festa Major a càrrec de Xavier Betran, conegut actor del popular personatge "Lo Cartanyà" i, a les 22.00 hores, un sopar popular amb frankfurts, amenitzat per la drag queen Platanito Bello. La música prendrà el relleu a les 23.30 hores amb el concert tribut a Estopa "Estopaos", i la festa continuarà a la 1.00 de la matinada amb el grup The Referents.
La Festa Major es clourà diumenge 26 de juliol amb un vermut popular a les 13.00 hores, amenitzat per Cristian Mòdol, i un ball de tarda a les 20.00 hores amb l'orquestra Liberty, que posarà el punt final a quatre dies de celebració al nucli de l'Hostal Nou.