L’aeroport d'Alguaire construeix el segon hangar més gran de Catalunya

L’aeroport de Lleida-Alguaire fa un nou pas en la seva aposta per convertir-se en un pol de referència en el manteniment aeronàutic amb la construcció del segon hangar més gran de Catalunya, una infraestructura de més de 6.000 metres quadrats que començarà a operar, si es compleixen les previsions, el mes de novembre. La nova instal·lació, impulsada per l’empresa Heavytech-HLAn, disposarà de cinc línies de producció que permetran treballar simultàniament amb cinc aeronaus.
El responsable de la firma, Michael Bobrowski, ha explicat que l’empresa va escollir Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus gràcies a les condicions climàtiques, la ubicació estratègica i els costos competitius. Actualment, la companyia compta amb 150 treballadors i preveu fer una inversió inicial de 10 milions d’euros en maquinària i utillatge per realitzar inspeccions de tipus C als avions.
Durant la visita a les obres, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat la dimensió de la infraestructura, que només quedarà per darrere de l’hangar de l’aeroport del Prat. L’estructura metàl·lica ja s’ha aixecat en pocs dies gràcies a l’ús de grues de gran tonatge, en uns treballs que executa una empresa de les Garrigues.
Aquesta infraestructura se suma a un segon hangar de 1.200 metres quadrats, que també està a punt d’entrar en funcionament. Amb tots dos equipaments, els 15.000 metres quadrats d’espai industrial previstos inicialment a l’aeroport quedaran completament ocupats.
Per aquest motiu, Paneque ha anunciat que el Govern continua tramitant el Pla Especial per ampliar el sòl destinat a activitat econòmica. L’objectiu és multiplicar per vint la superfície construïda actual, una ampliació que preveu obtenir l’aprovació provisional aquest octubre i la definitiva abans de final d’any.
L’hangar ha estat dissenyat amb una gran versatilitat, ja que podrà acollir tant avions de fusellatge estret com de fusellatge ample, incloent-hi models dels fabricants Boeing i Airbus. En la primera temporada d’activitat, Heavytech-HLAn calcula que podrà efectuar el manteniment d’una cinquantena d’aeronaus.
L’empresa ja treballa, a més, en una futura ampliació amb dos hangars addicionals, amb la voluntat de centralitzar tota l’activitat a Lleida-Alguaire i optimitzar costos.
Pel que fa a la plantilla, el 60% dels 150 tècnics són espanyols, mentre que la resta provenen d’Alemanya, el Regne Unit, Polònia, Hongria i Sèrbia. A mitjà termini, però, la companyia vol establir acords amb universitats i centres de formació per captar i formar talent local, reduint progressivament la dependència de professionals estrangers.
Bobrowski ha resumit en tres factors els motius que han portat Heavytech-HLAn a instal·lar-se a Lleida-Alguaire: un clima favorable, que redueix els costos operatius; la disponibilitat de professionals qualificats en el sector aeronàutic, i una ubicació estratègica que facilita captar clients tant d'Europa com del nord d'Àfrica.