Els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu tanquen el 2025 amb màxims històrics

Els aeroports gestionats per la Generalitat continuen batent marques. Durant el 2025, les instal·lacions de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d’Urgell van registrar un total de 73.008 passatgers, un increment del 30% respecte de l’any anterior. Les operacions de vol també han augmentat de manera notable fins a arribar a les 48.394, un 45% més que el 2024.
Creixement sostingut a Lleida-Alguaire
L’aeroport lleidatà ha viscut un any excepcional. Amb 42.207 moviments, ha superat el seu màxim històric i encadena tres exercicis consecutius de creixement. Aquest volum d’activitat representa un augment del 50% respecte del 2024 i supera de llarg el segon millor registre, assolit el 2021.
Pel que fa al trànsit de passatgers, la infraestructura tanca l’any amb 53.848 usuaris, un 36% més que el període anterior. Tot i així, encara no s’han recuperat els nivells del 2010 (54.792 passatgers) ni els del 2019 (58.614). Segons el Departament de Territori, la consolidació de l’activitat comercial i l’augment de l’operativa n’expliquen aquest rendiment positiu.
Al llarg del 2025, l’aeroport ha mantingut la connexió regular amb Palma a través d’Air Nostrum i ha recuperat els vols d’estiu cap a Eivissa i Maó. Destaquen també els vols xàrter, entre els quals la ruta amb el Caire operada el setembre i les connexions associades a equips esportius. A més, el turoperador polonès Itaka hi ha operat des de gener fins al març amb vols setmanals procedents de Polònia. Per al 2026, es preveu el retorn de Quality Travel, que tornarà a portar esquiadors des de Noruega i Suècia durant l’hivern.
Expansió constant a Andorra-La Seu d’Urgell
L’aeroport dels Pirineus també continua sumant. Ha tancat el 2025 amb 19.160 viatgers, un 18% més que el 2024, impulsat per les freqüències regulars amb Palma i Madrid. Des del 2019, el nombre d’usuaris gairebé s’ha quintuplicat —aleshores en van ser 3.941—. Pel que fa a les operacions, l’aeròdrom s’ha mantingut prop del seu rècord de 2021, amb xifres just per sota de les 6.846 maniobres.
L’elevada demanda d’espais ha portat el Govern a planificar una nova ampliació que preveu la construcció de nou hangars addicionals. Actualment, els dinou existents ja estan adjudicats o en procés de construcció. La previsió és que les obres comencin durant el 2026.
A més, durant el 2025 s’ha tancat un acord amb els operadors de parapent d’Organyà per garantir la convivència entre la seva activitat i la de l’aeroport. Com a part de l’acord, es preveu la implantació del control aeri a partir de l’estiu de 2026. Els GRAE també han iniciat la construcció de noves instal·lacions a l’aeroport, que acolliran una quarantena de professionals.