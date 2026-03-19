La Guàrdia Urbana i els Mossos doblaran els controls de seguretat al Centre Històric de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra doblaran els controls conjunts al Centre Històric per millorar la seguretat i la percepció de seguretat del veïnat, segons s'ha acordat aquest dimecres en la reunió de comandaments de la Guàrdia Urbana.
L'operatiu de reforç es farà als matins i a les tardes, sobretot al voltant del carrer Veguer de Carcassona i la plaça Josep Solans, on s'ha detectat una concentració més elevada de persones i d'incidències. Segons la Paeria, en l'últim any els cossos policials han fet un 30% més d'intervencions al casc antic de Lleida, fins a assolir les 9.845 l'any 2025. D'altra banda, l'Ajuntament de Lleida s'ha personat en quatre casos d'agressions a agents de la Guàrdia Urbana des del desembre passat.
Durant la trobada, presidida per l'alcalde, Fèlix Larrosa, també s'ha fet seguiment del Pla de Menors que es va posar en marxa el febrer del 2025 per prevenir trajectòries delictives cronificades i intervenir de manera precoç en situacions d'alt risc social.
La mesura va néixer arran d'episodis protagonitzats per menors de 14 anys i, per tant, no imputables penalment. Segons la Paeria, el pla ha identificat 12 menors amb comportaments reiterats i complexos, alguns amb situacions familiars fràgils, absentisme escolar o manca de referents adults.