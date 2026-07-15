Els xiulets han trencat aquest dimarts al matí la rutina davant la prefectura provincial de Trànsit de Lleida. Professors i responsables d'autoescoles de tota la demarcació s'hi han concentrat per denunciar el que consideren un "col·lapse" dels exàmens de conduir, una situació que, asseguren, manté prop de 5.000 aspirants en llista d'espera i que està posant al límit tant el sector com els alumnes.
La protesta, convocada per l'Associació d'Autoescoles de Lleida, ha començat a l'aparcament del Camp d'Esports i ha avançat fins a les portes de la delegació territorial de la DGT entre crits de "dimissió" dirigits al director general de Trànsit, Pere Navarro, i a la cap provincial, María José Soler. Un cop davant de l'edifici, els manifestants han fet sonar xiulets mentre reclamaven una solució immediata a una problemàtica que, denuncien, s'arrossega des de fa mesos.
La presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro, ha assegurat que les mesures adoptades fins ara no han servit per reduir les llistes d'espera. En aquest sentit, ha citat el "superdissabte" organitzat al maig per examinar un gran nombre d'aspirants en una sola jornada, una iniciativa que ha qualificat d'insuficient perquè, segons ha dit, "no serveix de res" si no es resol el problema de fons.
Castro ha defensat que la solució passa perquè els nou examinadors destinats a Lleida siguin "efectius i estiguin treballant". A parer seu, aquesta plantilla seria suficient per donar resposta a la demanda si tots els llocs estiguessin plenament operatius.
Les conseqüències del col·lapse les pateixen, sobretot, els alumnes. Ignasi Peralta, professor d'una autoescola lleidatana, ha explicat que molts aspirants arriben a l'examen després de setmanes de preparació i, si suspenen, han d'esperar entre tres i quatre mesos per tornar-se a presentar, amb l'increment de costos que això comporta en noves classes pràctiques.
La situació és encara més complicada en el cas dels permisos per conduir camions. Segons el sector, alguns aspirants acumulen fins a sis mesos d'espera per examinar-se d'un carnet especialment necessari en un moment en què les empreses de transport denuncien falta de conductors. És el cas d'Aviut Gil, que ha explicat que disposava de sis mesos d'atur per obtenir el permís, però que encara no té data per fer la prova.
Els representants de les autoescoles també han carregat contra el "tracte" rebut per part de la prefectura de Trànsit de Lleida i han qualificat la situació d'"insostenible", tot reclamant una major col·laboració de l'administració per desencallar els exàmens.
La protesta s'ha tancat amb la lectura d'un manifest davant de la seu de la DGT. Posteriorment, els manifestants han intentat accedir a les oficines per lliurar-lo, però les portes s'han tancat i només la presidenta de l'associació ha pogut entrar per registrar el document amb les seves reivindicacions.