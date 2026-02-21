Vols el carnet de conduir? Aquestes són les autoescoles amb més aprovats de Catalunya

Un dels moments més esperats i significatius en la vida de molts joves -i també d'altres que no ho són tant- és l'obtenció del carnet de conduir. Aquesta fita no representa només la capacitat legal de portar un vehicle, sinó que se sol viure com un autèntic ritual d'iniciació cap a l'edat adulta, aportant una quota de llibertat i autonomia personal que marca un abans i un després.
Tanmateix, el camí cap a la preuada "L" no sempre és una via ràpida ni senzilla. Aprovar els exàmens, tant el teòric com el pràctic, pot esdevenir un autèntic repte que posa a prova la paciència i els nervis dels aspirants. No és estrany trobar casos de persones que necessiten diversos intents per superar alguna de les dues fites, ja que la pressió del moment, l'exigència de les proves i la complexitat de determinades situacions al volant poden jugar males passades.
Malgrat aquestes dificultats comunes, les dades suggereixen que hi ha centres on les probabilitats d'èxit són significativament més altes. Sembla que hi ha autoescoles que aconsegueixen uns índexs d'aprovats molt per sobre de la mitjana. Aquest fenomen podria deure's a una metodologia d'ensenyament més eficaç, a una millor preparació de l'alumnat o, en alguns casos, a factors que van des de la qualitat del professorat fins a la simple casualitat estadística en els grups examinats.
On aproven més alumnes?
Amb l'objectiu de posar llum sobre aquest panorama, Nació ha analitzat quins són els centres amb millors resultats de Catalunya utilitzant les dades del portal comparadorautoescuelas.net. A continuació, presentem un rànquing amb les 25 millors autoescoles per a cadascuna de les demarcacions catalanes. Aquesta anàlisi permet als futurs conductors tenir una referència clara sobre quins centres presenten les millors ràtios d'aprovats en el seu entorn més proper.
La taula interactiva que acompanya aquesta informació permet fer cerques personalitzades per municipi, demarcació o directament pel nom de l'autoescola. Com a mostra d'aquests bons resultats, en l'apartat teòric destaquen centres com Safety Car de Barcelona (71,71%), Llobregat de l'Hospitalet (70,21%), Freser de Ripoll (70,17%), Wow de Barcelona (70,04%) i Palamós (69,92%), d'aquest municipi del Baix Empordà.
Malgrat que la majoria de centres estan situats en ciutats grans, destaca que el percentatge d'aprovats més elevats a la temuda prova pràctica és l'Autoescola Juneda. Al segon municipi amb habitants de les Garrigues, més del 77% dels alumnes hi aproven. Per darrere se situen Rosanas (74,76%) i Sanz (73,48%) -ambdues de Vic-, Lluçanès (73,33%) de Prats i Santicars (71,33%) de Martorell. Sembla que la relativa calma d'algunes ciutats mitjanes com la capital d'Osona faciliten aconseguir el desitjat carnet.