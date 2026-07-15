La inflació baixa tres dècimes al juny a Ponent i al Pirineu

L’Índex de Preus al Consum (IPC) ha baixat 3 dècimes al juny a la demarcació de Lleida, fins al 3,1% i es continua així la ruptura de la tendència a l’alça dels preus que es va iniciar al maig, després de tres mesos consecutius d’increments.
Segons les dades que ha publicat aquest dimecres l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la inflació ha passat del 3,4% al 3,1% i se situa per sota de la mitjana catalana i espanyola, que estan al 3,2%. Els preus de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres carburants són els que més s’encareixen a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran amb un índex del 6,6%, un total de 2,1 punts en comparació amb el maig.
La caiguda de la inflació de les comarques de Lleida es deu a la retallada dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, que passen de 2,6 a l’1,9 %, la roba i el calçat, que rebaixen 4 dècimes, el mobiliari i articles de la llar, que tot i continuar en negatiu també retallen 6 dècimes i el transport, que passa del 6,5% al 4,1%. També reculen els preus de les activitats recreatives, esport i cultura (del 3,2% al 2,5%), la restauració i l’allotjament (del 5,1% al 4,7%), les assegurances i serveis financers (del 5,2% al 3,4%) i la cura personal, protecció social i béns i serveis diversos (del 2,3% a l’1,8%).
La sanitat es manté a l’1,8% i els preus de l’ensenyament pugen lleugerament un punt fins al 2,6%.