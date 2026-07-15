Andorra abaixa el preu dels carburants per frenar la fuga de clients cap a la Seu

El tradicional pelegrinatge de conductors catalans cap a Andorra per omplir el dipòsit havia canviat de direcció durant els últims mesos. L’obertura d’una benzinera de baix cost a la Seu d’Urgell i les mesures de suport als carburants impulsades pel govern espanyol van situar els preus de la capital urgellenca per sota dels del Principat, fet que va portar molts conductors andorrans a creuar la frontera per repostar.
Aquest escenari, poc habitual fins ara, ha tingut un impacte directe en les vendes de les estacions de servei andorranes, que han vist reduïda la seva clientela mentre la diferència de preus afavoria els establiments de la Seu.
Per revertir aquesta situació, el Govern d’Andorra ha activat un paquet de mesures que entra en vigor aquest dimecres 15 de juliol i que es mantindrà fins al 30 de setembre. L’actuació preveu una reducció de 15 cèntims per litre en el preu de la gasolina i de 10 cèntims en el del gasoil respecte a les tarifes actuals.
Amb aquesta rebaixa, els carburants tornaran a ser més econòmics al Principat que a la Seu d’Urgell. Si durant la primavera la diferència havia arribat a superar els 20 cèntims per litre a favor de la capital de l’Alt Urgell, ara els preus andorrans passaran a situar-se fins a 12 cèntims per sota dels de la Seu. Tot i això, continuaran sent superiors als d’algunes benzineres de baix cost de Catalunya, com les de Sort, Ponts o Solsona.
La reducció dels preus s’ha fet possible gràcies a la supressió temporal de l’impost especial sobre els hidrocarburs, una decisió que es complementarà amb descomptes addicionals aplicats per les mateixes estacions de servei.
Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell assenyalen a Nació que l’evolució dels preus dels carburants respon essencialment a les lleis del mercat i a la competència entre les diferents operadores. El consistori recorda que disposa de molt poc marge d’actuació en aquest àmbit. De fet, els consistoris no poden regular el preu dels carburants ni intervenir en la política comercial de les benzineres. Les seves competències es limiten a aspectes urbanístics, llicències i activitats.
El sector andorrà feia mesos que reclamava una actuació per recuperar competitivitat. Les empreses importadores i distribuïdores advertien que la diferència de preus amb la Seu d’Urgell havia provocat una pèrdua de clients i una davallada de les vendes, una tendència que ara confien revertir amb la rebaixa temporal dels carburants.