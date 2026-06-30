Aquest és el pitjor dia de la setmana per posar gasolina, segons l'OCU

Hi ha gasolineres més barates que altres i combustibles més complexos i més simples. Això no és un secret per a cap conductor. El que potser no sap tothom és que hi ha dies de la setmana, i fins i tot hores, en què la gasolina puja i baixa de preu de manera recurrent. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana evitar un moment concret de la setmana per omplir el dipòsit.
Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), els preus acostumen a caure els primers i els darrers dies de cada mes i s'incrementen entremig. De la mateixa manera, les gasolineres acostumen a actualitzar els preus a primera hora del dia, quan són més baixos.
Amb tot, el cap de setmana i els ponts acostumen a registrar els preus més elevats per la simple qüestió de l'augment de la demanda. I és que el mercat del petroli és molt líquid i els preus de referència s'actualitzen de manera ininterrompuda.
Evita aquest error freqüent a l'hora d'omplir el dipòsit
Tanmateix, convé evitar algunes pràctiques per estalviar diners, ja que poden ser contraproduents i, a més, provocar avaries als vehicles. És el cas de la pràctica estesa de dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple.
Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.
Quan s'ha de posar gasolina per no danyar el cotxe?
Hi ha dos tipus bàsics de persones: les que esperen fins a l'última gota de gasolina per omplir-lo de cop o qui reomple amb petites aportacions cada dos per tres. Alerta, perquè hi ha una millor que l'altre, ja que no és indiferent, les dues maneres d'actuar tenen conseqüències per al teu cotxe.
En aquest sentit, el reconegut mecànic (@premiumbymorad) ha explicat a través de TikTok que "la gasolina va i torna del motor i que quan torna ho fa amb una major temperatura provocant que no es refredi la bomba de combustible i es trenqui". Quan hi ha poca gasolina al dipòsit, la poca gasolina és la que va i ve i no es refreda amb la resta de gasolina que podria quedar si hi hagués més de la meitat.