Els diners que hauries de destinar a les vacances d'estiu en funció del sou i els estalvis, segons els economistes

L'arribada de l'estiu implica l'arribada de les vacances després de mesos de feina. És un moment de calma i tranquil·litat per recuperar forces de cara a setembre, però també apareixen algunes preocupacions, especialment per la por a què les despeses siguin excessives. Davant d'aquesta situació, els economistes recomanen fixar-se un sostre de despesa abans de començar les vacances per garantir una bona gestió financera durant aquestes dates.
Per gastar el just i necessari durant les vacances és imprescindible tenir en compte el salari anual que rep cada ciutadà. Per això, l'expert financer José Luis Díaz ofereix algunes claus per a determinar quina és la despesa ideal segons les condicions de cada treballador. En primer lloc, recomana incloure els diners de les vacances en la gestió econòmica actual -les despeses del lloguer o la hipoteca, la compra al supermercat o la roba, entre d'altres-, ja que d'aquesta manera les previsions s'acaben complint.
Tenint en compte les previsions, l'expert apunta que la millor forma de gaudir les vacances i no patir pels diners és "dedicar entre un 5 i un 10%" a les vacances: "La meva recomanació és que dediquis entre un 5-10% dels teus ingressos anuals a vacances, depenent de les teves prioritats i situació financera. Si guanyes 30.000 euros a l'any, destinar 1.500-3.000 euros anuals a vacances és raonable”, argumenta Díaz.
Quants diners hauries de tenir estalviats?
Un informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) situa els nivells d'estalvis normals d'entre la resta segons edat per saber com està racionant els diners la societat. L'estudi publicat l'octubre de 2024 explica que l'estalvi mitjà per persona a l'Estat és de 12.000 euros. En canvi, aquesta xifra varia significativament segons l'edat i diversos factors financers. Dades del Banc d'Espanya informen que l'estalvi mitjà de la població el 2024 era d'un 14,2% de la renda, xifra en què també l'edat té un gran paper modificador, ja que un 87% dels joves d'entre 18 i 34 anys ha estalviat, mentre que només el 50% dels adults entre 65 i 74 anys ho han fet. Amb tot, aquest és l'estalvi mitjà per grups d'edat segons l'INE:
- 18 a 24: 5.000€
- 25 a 34 anys: 12.000 €
- 35 a 44 anys: 18.000 €
- 45 a 54 anys: 22.500 €
- 55 a 64 anys: 30.000 €
- 65 anys o més: 35.000 €