El truc per refredar la casa i estalviar diners: «Evita que l'aire calent entri i que el fred surti»

Les altes temperatures que es registren aquests dies per l'onada de calor que travessa Catalunya han convertit moltes llars en autèntics forns, especialment durant les hores centrals del dia i les nits. Per a moltes persones, estar-se a casa sense aire condicionat s'ha tornat gairebé insuportable, amb dificultats per descansar, treballar o simplement dur a terme les activitats quotidianes.
Tot i això, mantenir l'aire condicionat en funcionament durant hores també comporta una despesa econòmica considerable, que no totes les famílies es poden permetre assumir. Davant aquesta situació, l'expert en energia i calor Carles Galí ha compartit un truc infal·lible a l'Altaveu de RTVE per "estalviar diners quan volem refredar la casa".
Les finestres són la clau
L'expert en energia i calor recomana "posar uns rivets" al voltant de les finestres per "impedir que l'aire calent de fora entri i que l'aire fred surti", com explica al programa. Els rivets són unes cintes de goma o d'escuma que es posen a les finestres per permetre i controlar l'entrada i sortida de l'aire i, per tant, la temperatura de l'interior de la llar.
A més d'aquest afegit per a les finestres, Galí explica que s'ha de compaginar amb un altre truc: el del ventilador sota la finestra. Això permet generar un corrent que "expulsa l'aire calent i deixem entrar el fred", subratlla Galí. El més important és col·locar l'aparell en una posició que "agafi l'aire de fora", destaca l'expert, ja que els dies que no fa vent es pot crear aquest corrent artificial amb el ventilador per refredar la casa.
L'especialista recomana fer-ho a primera hora del matí o "abans d'anar a dormir", perquè, "normalment", l'aire de fora és més fred que el de dins. Tot i això, l'onada de calor d'aquests dies canvia aquesta teoria, perquè es preveuen temperatures que podrien arribar als 40 graus.
Una posició molt concreta per dormir fresc: l'estrella de mar
El cos necessita refredar-se lleugerament per iniciar i mantenir un son reparador, però quan l’ambient és massa càlid aquest procés es dificulta, fet que provoca un descans més lleuger i interromput. Per aquest motiu, el doctor Jose Manuel Felices Farias comparteix tres trucs per refredar el cos i dormir bé sense necessitat d'aire condicionat. El "truc mil·lenari de l'estrella de mar" és, segons el doctor, la millor manera de fer-ho. Fa referència a la postura en què es recomana dormir per "multiplicar la superfície de pell exposada a la frescor dels llençols del llit". Amb aquesta postura també s'accelera l'evaporació de la suor i s'evita que la calor quedi "atrapada en les axil·les i els engonals".