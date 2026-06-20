El Meteocat amplia i intensifica els avisos per calor: 40 comarques en alerta

Catalunya s'enfronta a una onada de calor matinera i de notable intensitat. En aquest sentit, el Meteocat ha ampliat i intensificat els avisos de cara a diumenge i dilluns. Afecten la pràctica totalitat del país -40 de les 42 comarques- i adverteixen de valors extrems, especialment a punts de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre, però també de la Catalunya Central i del prelitoral.
Diumenge ja es pot arribar als 40 graus
Aquest dissabte la calor pujarà un grau més i les màximes més altes poden fregar els 39 graus a les comarques del pla de Lleida i de la conca de Tremp. Tot apunta que els primers 40 de la temporada ja cauran demà diumenge. Si es confirma, serà una de les vegades on aquest llindar s'assoleix de manera més primerenca. De fet, en les dues últimes dècades només en tres ocasions s'hi ha arribat abans de Sant Joan.
Per aquest diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'intensitat de calor de nivell 1 sobre 6 en un total de deu comarques. A les de Ponent s'hi ha afegit el Pallars Jussà així com l'Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany. La jornada estarà marcada per l'augment de la concentració de pols sahariana que reduirà la visibilitat, però que en alguns casos pot frenar algunes dècimes de grau les temperatures.
Avís de calor per diumenge 21 de juny (1/6)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Les Garrigues (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Urgell (avís groc)
El moment àlgid de l'onada de calor
El punt àlgid de l'onada de calor serà dilluns -malgrat que de cara a la vigília de Sant Joan les temperatures poden repetir-se o, localment, encara pujar una mica- amb valors que poden arribar fins a 42 o, fins i tot, 43 graus. El Meteocat ha activat avisos de calor tant al matí com a la tarda a bona part de Catalunya.
De fet, hi ha un total de 36 comarques en alerta, 20 de les quals de nivell taronja. El nivell 4 sobre 6 afecta el conjunt de les comarques de Ponent, el Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre, bona part de la Catalunya Central i algunes comarques metropolitanes. Per dilluns només queden fora de l'avís de calor les comarques gironines.
Avís de calor per dilluns 22 de juny (4/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Onada de calor, com a mínim, fins al dimarts
L'onada de calor, com a mínim, s'allargarà fins dimarts, però tot apunta que els valors extrems es mantindran al llarg de la setmana. De fet, aquesta calorada, ara mateix, no té data de caducitat. Sí que és cert, que a partir de dilluns reapareixeran els xàfecs i tempestes de tarda al Pirineu i, allà on descarregui, refrescarà una mica.