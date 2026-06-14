Els diners que hauries de tenir estalviats a cada edat, segons els economistes

En un món marcat per la incertesa econòmica, l’augment del cost de la vida i els canvis constants en el mercat laboral, disposar d'estalvis és clau per assolir la seguretat financera. A banda de permetre afrontar imprevistos, disposar d’un coixí econòmic que ofereix tranquil·litat, capacitat de decisió i marge de maniobra davant situacions inesperades, planificar quants diners cal tenir estalviats permet poder aconseguir avantatges encara més valuosos a llarg termini.
Ara que comprar un habitatge o independitzar-se sembla molt difícil per a moltes famílies, estalviar des de ben aviat pot marcar la diferència. De la mateixa manera que determinar uns generosos paràmetres de contribució poden fer que un cop arriba la jubilació es cobri més i es pugui gaudir del temps lliure alhora que es gaudeix de l'oci.
En aquest sentit, un informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) situa els nivells d'estalvis normals d'entre la resta segons edat per saber com està racionant els diners la societat. L'estudi publicat l'octubre de 2024 explica que l'estalvi mitjà per persona a l'Estat és de 12.000 euros. En canvi, aquesta xifra varia significativament segons l'edat i diversos factors financers.
Quin és l'estalvi mitjà a l'Estat per grups d'edat?
Dades del Banc d'Espanya informen que l'estalvi mitjà de la població el 2024 era d'un 14,2% de la renda, xifra en què també l'edat té un gran paper modificador, ja que un 87% dels joves d'entre 18 i 34 anys ha estalviat, mentre que només el 50% dels adults entre 65 i 74 anys ho han fet. Amb tot, aquest és l'estalvi mitjà per grups d'edat segons l'INE:
- 18 a 24: 5.000€
- 25 a 34 anys: 12.000 €
- 35 a 44 anys: 18.000 €
- 45 a 54 anys: 22.500 €
- 55 a 64 anys: 30.000 €
- 65 anys o més: 35.000 €
La fórmula Greene: clau per estalviar
La fórmula Grenne permet conèixer quina és la dada exacta que garanteix tenir estabilitat i seguretat econòmica segons els ingressos i l'edat. Aquesta fórmula es fa amb un càlcul senzill, només cal tenir en compte l'edat i el sou anual brut.
- Als 20 anys s'hauria de tenir almenys el 25% estalviat del salari brut anual.
- Als 30 anys s'hauria de tenir estalviat almenys un any del salari brut.
- Als 35 anys, dos anys del salari brut.
- Als 40 anys s'hauran estalviat tres cops el salari brut.
- Als 50 anys, cinc cops el salari brut.
- Als 60 anys, set cops el salari brut.
- Als 65 anys s'hauran acumulat almenys vuit cops el salari brut anual.
Com estalviar més?
La clau per estalviar de manera efectiva és comptar amb un fons d’emergència que cobreixi entre tres i sis mesos de despeses bàsiques, una quantitat que a Espanya sol situar-se entre 6.000 i 12.000 euros, segons cada cas. A partir d’aquí, els experts recomanen fixar objectius realistes, escollir productes d’estalvi adequats i, un cop assegurat aquest coixí econòmic, plantejar-se invertir a llarg termini per fer créixer els estalvis.