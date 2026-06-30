El color de la roba «prohibit» que atrau els mosquits: «Et picaran segur»

Arriba l'estiu i, amb ell, els mosquits i les mosques. És per la calor que aquests insectes troben les condicions ideals per reproduir-se durant aquesta època de l'any. En aquest context, tot i que els repel·lents, les espelmes de citronel·la o els aparells antimosquits continuen sent els grans aliats per mantenir-los a ratlla, hi ha un factor que sovint passa desapercebut i que també pot influir a l'hora d'atraure els mosquits: el color de la roba que portem.
Segons una investigació de la Universitat de Washington publicada a la revista científica Nature, alguns colors són especialment atractius per a aquest insecte i, per tant, poden augmentar les probabilitats de rebre una picada. Tot i que també influeixen factors com l'olor corporal o els perfums, la roba hi té molt a veure.
Per fer l'estudi, els investigadors es van centrar en els mosquits Aedes aegypti, transmissors de malalties com el dengue o el zika. Mitjançant un sistema de seguiment en tres dimensions i un túnel de vent, els recercaires van comprovar que aquests insectes se senten especialment atrets pels colors vermell, taronja, negre i cian, sobretot quan detecten diòxid de carboni (CO₂) -el gas que les persones expulsem en respirar-.
Pablo Molinari, un creador de contingut que publica curiositats a xarxes, s'ha fet ressò de la investigació i assegura que has d'evitar portar roba d'aquests colors "si no vols que et vinguin a sobre com a bojos".
Com reduir el risc de picades
Concretament, les proves van demostrar que, quan s'eliminaven de la llum les longituds d'ona corresponents als colors vermell i taronja, l'atracció dels mosquits desapareixia per complet. Per això, els investigadors apunten que evitar peces de roba de color vermell, taronja negre o cian pot ajudar a reduir les picades durant els mesos d'estiu. Tot i això, recorden que aquesta és només una mesura complementària i que continua sent recomanable i útil utilitzar repel·lents i altres sistemes de protecció.
Finalment, l'equip també va descobrir que algunes mutacions genètiques alteren la manera com els mosquits perceben aquests colors, un coneixement que podria servir en el futur per desenvolupar noves estratègies per controlar aquests insectes i reduir alhora el risc de transmissió de malalties.