La plaga «fastigosa» que pot entrar a casa per la nevera, segons un expert

Més enllà dels mosquits o les mosques, que proliferen amb l'arribada de la calor, l'estiu pot ser una època especialment complicada per a altres insectes que també es multipliquen durant aquests mesos. "Serà un estiu dur, com ho han estat els últims. Venim d'un hivern i d'un inici d'any molt plujós i en les últimes setmanes hem experimentat un augment de temperatura molt brusc", advertia fa uns dies l'expert Andreu Garcia en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Garcia, que és vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP), feia referència a les paneroles, que busquen ambients càlids i humits i que solen aparèixer quan hi ha foscor. Per fer front a les possibles plagues d'aquest insecte, Garcia ens dona alguns consells.
Consells per evitar les plagues
"Com qualsevol ésser viu, el que busquen és alimentar-se. Si els dificultem l'accés al menjar, evitem que proliferin", són les paraules de l'expert, que assegura que anar amb compte amb la gestió dels aliments és un dels aspectes més importants per prevenir les plagues. Garcia també subratlla la importància d'una bona gestió dels residus i, en aquest sentit, recomana dipositar les deixalles als contenidors corresponents, utilitzar les papereres i evitar deixar restes de menjar a la via pública. "Tots tenim al cap la imatge d'una vaga d'escombraries amb les ciutats plenes de rates. És un bon exemple de com la gestió de residus és fonamental", assenyala.
Aquests dos consells prenen rellevància sobretot en el context de la calor, ja que les paneroles són uns insectes que no poden regular la seva temperatura corporal com els mamífers. Per això, l'expert assenyala que quan les temperatures pugen, el seu metabolisme s'accelera, el cicle vital s'escurça i la capacitat de reproducció augmenta.
I si em trobo una panerola?
En cas que aparegui una panerola a casa, Garcia recomana no alarmar-se, sobretot si es tracta d'un fet puntual. Per contra, aconsella contactar amb professionals si la presència és recurrent. De fet, l'expert alerta que un dels llocs on acostumen a aparèixer més les paneroles és a la cuina: "Poden entrar a casa per la cuina o fins i tot pel motor de la nevera. Encara que es mantingui la neteja, poden arribar a productes com una bossa de patates".
En tot cas, també fent referència als mosquits i les mosques, Garcia recalca la importància de la higiene i una bona conservació dels aliments, així com tenir una cura especial de l'entorn domèstic i urbà. La realitat, així, és que aquests insectes són cada cop més presents durant l'estiu a les ciutats, fet que remarca la importància de seguir les recomanacions dels experts.